Jorge Martin: un colpo basso per il Ducati factory team

Jorge Martin ha vinto quattro Gran Premi in questa stagione e nove sprint. Anche a causa del lungo infortunio di Enea Bastianini nel team Ducati Works, la Prima Pramac Ducati ha vinto il campionato del mondo a squadre davanti alla squadra di Borgo Panigale, nominalmente la numero 1. Martin ha avuto la possibilità fino all'ultima gara dell'anno di diventare il primo pilota di una squadra satellite a vincere il titolo nella MotoGP.

E Martin ha avuto la possibilità fino all'ultima gara dell'anno di diventare il primo pilota di un team satellite a vincere il titolo nell'era della MotoGP a quattro tempi dal 2002.

Naturalmente, i fan di tutto il mondo si chiedono se Martin non avrebbe dovuto entrare nel team Ducati factory dopo la sua magnifica stagione 2023 al posto di Bastianini, che si è classificato solo 15° nel Campionato del Mondo a causa di diversi infortuni e dopo aver saltato numerose gare.

Oltre ai piloti del factory team Lenovo, anche i due piloti Pramac, Martin e Franco Morbidelli il prossimo anno, hanno un contratto diretto con Ducati. I responsabili della Ducati decideranno con i responsabili dei piloti chi sarà inserito in quale squadra.

Vincere il titolo mondiale avrebbe significato per Martin correre per il team Lenovo works nel 2024? "Non credo", ha detto il 25enne in un piccolo incontro con i media domenica sera. "Sono contento di dove sono. Anche se avessi vinto, non avrebbe senso cambiare squadra. Se vinci, significa che sei nella squadra migliore: noi siamo la squadra migliore. Non ho ancora dimostrato il mio potenziale per guidare in rosso. Probabilmente non guiderò mai in rosso, perché dimostrare qualcosa di più di questo è piuttosto complicato. Ho concluso il campionato al secondo posto".

Martin ha il tipo di velocità di base sorprendente che solo i piloti eccezionali hanno. Ma ogni tanto gli mancano la compostezza e la calma necessarie, come nel GP di Valencia di domenica, quando è finito nella ghiaia dopo una collisione con Marc Marquez.

Il pilota Pramac ne è consapevole, ma vede anche dei progressi: "La mia costanza è migliorata molto. Domenica ho commesso tre errori in 21 gare, un ottimo lavoro. L'obiettivo deve essere quello di fare zero errori e vincere il campionato".

Martin ha classificato la collisione con Marquez come un incidente di gara, anche se la maggior parte degli esperti la vede diversamente. "Non potevo fare nulla, ha cambiato linea e mi ha chiuso la porta in faccia", ha detto Jorge per giustificarsi. "Mi dispiace per lui e per me. È stata una combinazione di cose: non è stata colpa sua, ma nemmeno mia perché ero dentro di lui".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.