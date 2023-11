Jorge Martin: Um golpe baixo para a equipa de fábrica da Ducati

Será que Jorge Martin pertence à equipa de fábrica de MotoGP da Ducati em vez de Enea Bastianini, há muito lesionado? Os dirigentes do fabricante italiano, bem como os fãs de todo o mundo, estão a fazer esta pergunta. Como o espanhol vê a questão.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

Jorge Martin ganhou quatro Grandes Prémios esta época, bem como nove sprints. Em parte porque Enea Bastianini esteve lesionado durante muito tempo na equipa de trabalho da Ducati, a Prima Pramac Ducati venceu o campeonato do mundo de equipas à frente da equipa nominalmente número 1 de Borgo Panigale.

E Martin teve a oportunidade, até à última corrida do ano, de se tornar o primeiro piloto de uma equipa satélite a conquistar o título na era dos quatro tempos do MotoGP desde 2002.

É claro que os fãs de todo o mundo se perguntam se Martin não deveria ter se juntado à equipe de fábrica da Ducati após sua magnífica temporada de 2023, em vez de Bastianini, que terminou apenas em 15º no Campeonato Mundial devido a várias lesões e depois de perder várias corridas.

Para além dos pilotos da equipa de fábrica da Lenovo, os dois pilotos da Pramac, Martin e Franco Morbidelli no próximo ano, também têm um contrato direto com a Ducati. Os responsáveis da Ducati decidirão com os responsáveis dos pilotos quem será colocado em que equipa.

Ganhar o título mundial significaria que Martin iria correr para a equipa de trabalho da Lenovo em 2024? "Acho que não", disse o jovem de 25 anos numa pequena conferência de imprensa no domingo à noite. "Estou feliz onde estou. Mesmo que tivesse ganho, não faria sentido mudar de equipa. Quando se ganha, significa que se está na melhor equipa - nós somos a melhor equipa. Ainda não mostrei o meu potencial para correr de vermelho. Provavelmente nunca irei pilotar de vermelho, porque mostrar mais do que aqui é bastante complicado. Terminei o campeonato em segundo lugar".

Martin tem o tipo de velocidade básica espantosa que só os pilotos excepcionais têm. Mas, de vez em quando, falta-lhe a compostura e a calma necessárias, como no GP de Valência no domingo, quando acabou na gravilha após uma colisão com Marc Marquez.

O piloto da Pramac está ciente disso, mas também vê progressos: "A minha consistência melhorou muito. Cometi três erros em 21 corridas no domingo, o que foi um ótimo trabalho. O objetivo tem de ser cometer zero erros e ganhar o campeonato."

Martin classificou a colisão com Marquez como um acidente de corrida, mesmo que a maioria dos especialistas o veja de forma diferente. "Não havia nada que eu pudesse fazer, ele mudou a sua linha e fechou a porta para mim", disse Jorge em justificativa. "Sinto muito por ele e por mim. Foi uma combinação de coisas - não foi culpa dele, mas também não foi minha porque eu estava dentro dele."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.