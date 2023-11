Brad Binder (KTM/3º): "Para mí es el 4º puesto"

Brad Binder terminó la temporada 2023 de MotoGP con un tercer puesto en Valencia, pero el piloto oficial de Red Bull KTM no acabó en el podio. La sanción a Di Giannantonio no se hizo efectiva hasta pasadas las 17.00 horas.

Tras el segundo puesto en el sprint del sábado, Brad Binder sustituyó al campeón del mundo Pecco Bagnaia al frente en la última carrera principal del año en la sexta vuelta y lideró el final de temporada hasta el ecuador. Sin embargo, el sudafricano tuvo que desviarse entonces por el largo bucle de la curva 11, lo que le dejó fuera de la lucha por el podio.

¿Qué había ocurrido? "Cuando estábamos delante, el neumático delantero se enfrió. Entonces tuve mucho traqueteo en el flanco derecho. Incluso antes de pisar el freno, el neumático delantero se hundió en la curva 11. Tuve mucha suerte de poder mantenerme. Tuve mucha suerte de seguir sobre la moto. Pero tuve que hacer esta estúpida vuelta y perdí mucho tiempo. Porque la pintura de la pista es muy resbaladiza cuando vas ancho".

"No obstante, íbamos bien hasta entonces. También tuve mucha suerte de no acabar en la grava. Así que todo son ventajas", resumió Binder.

¿Fue la tardía hora de salida a las 15.00 (debido a la Fórmula 1 en Abu Dhabi) una de las razones del problema? "Quién sabe, pero desde luego... estamos cerca de diciembre. Es tarde aquí en Valencia, es invierno. Y las carreras de motos no son realmente un deporte para el invierno. Es un poco complicado, pero al final es lo mismo para todos. Así que hay que apañárselas", añadió el sudafricano de 28 años.

A las 17:05, estaba claro que Binder había ascendido a la tercera posición porque Fabio Di Giannantonio recibió una penalización de 3 segundos por su segunda infracción en la presión de los neumáticos y cayó de la segunda a la cuarta plaza.

El cuarto clasificado en el Campeonato del Mundo no estaba muy contento por ello, ya que esta temporada ha quedado fuera de los tres primeros puestos en dos ocasiones, en el sprint y en la carrera principal de Assen, debido a infracciones de los límites de la pista. "He perdido dos puestos en el podio esta temporada y no es divertido. Lo siento por Diggia porque no fue culpa suya. Al menos toqué el verde. Eso hace que sea un poco más fácil de aceptar. Pero sí, es lo que hay. Para mí, hoy he terminado cuarto", ha subrayado el piloto oficial de KTM.

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.