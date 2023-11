Brad Binder (KTM/3e) : "Pour moi, c'est la 4e place".

Après avoir terminé deuxième du sprint samedi, Brad Binder a pris la relève du champion du monde Pecco Bagnaia en tête de la dernière course principale de l'année au sixième tour et a mené la finale de la saison jusqu'à la mi-temps. Mais au virage 11, le Sud-Africain a dû faire un long détour par la boucle de la longue boucle, ce qui l'a écarté de la lutte pour le podium.

Que s'est-il passé ? "Quand nous étions devant, le pneu avant a refroidi. J'ai alors eu un fort chattering sur le flanc droit. Avant même que je ne m'engage dans les freins, l'avant s'est replié dans le virage 11. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de rester assis sur la moto. Mais j'ai dû faire ce tour stupide et j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que la peinture de la piste est tellement sacrément glissante quand on va loin".

"Néanmoins, jusque-là, nous étions bien partis. J'ai aussi eu vraiment de la chance de ne pas finir dans le bac à gravier. Tout est donc en bonus", résumait Binder.

L'heure de départ tardive à 15 heures (en raison de la Formule 1 à Abu Dhabi) a-t-elle été une des raisons du problème ? "Qui sait, mais il est clair que nous sommes presque en décembre. Il est tard ici à Valence, c'est l'hiver. Et les courses de moto ne sont pas vraiment un sport pour l'hiver. C'est un peu délicat, mais à la fin de la journée, c'est pareil pour tout le monde. Il faut donc le gérer", a ajouté le Sud-Africain de 28 ans.

A 17h05, il était clair que Binder était remonté à la troisième place, car Fabio Di Giannantonio avait écopé d'une pénalité de trois secondes pour sa deuxième infraction concernant la pression des pneus, ce qui l'avait fait reculer de la deuxième à la quatrième place.

La joie du quatrième du championnat du monde était limitée, après avoir été sorti deux fois du top 3 cette saison à Assen pour des infractions de "track limits" lors du sprint et de la course principale. "J'ai perdu deux podiums cette saison et ce n'est pas amusant. Je suis désolé pour Diggia, car ce n'était pas sa faute. J'ai au moins touché le green. C'est donc un peu plus facile à accepter. Mais oui, c'est comme ça. Pour moi, j'ai fini quatrième aujourd'hui", a souligné le pilote officiel KTM.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.