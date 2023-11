Brad Binder (KTM/3°): "Per me è il 4° posto".

Dopo il secondo posto nella sprint di sabato, Brad Binder ha sostituito il campione del mondo Pecco Bagnaia in testa all'ultima gara principale dell'anno al sesto giro e ha condotto il finale di stagione fino a metà gara. Tuttavia, il sudafricano ha poi dovuto fare una lunga deviazione attraverso il giro lungo alla curva 11, che lo ha messo fuori dalla contesa per il podio.

Cosa è successo? "Quando eravamo davanti, il pneumatico anteriore si è raffreddato. Poi ho riscontrato un forte chattering sulla fiancata destra. Prima ancora di azionare i freni, lo pneumatico anteriore ha ceduto alla curva 11. Sono stato molto fortunato a rimanere in pista. Sono stato molto, molto fortunato a rimanere sulla moto. Ma ho dovuto fare questo stupido giro e ho perso molto tempo. Perché la vernice della pista è dannatamente scivolosa quando si va larghi".

"Tuttavia, fino a quel momento stavamo andando bene. Sono stato anche molto fortunato a non finire nella ghiaia. Quindi tutto è un bonus", ha riassunto Binder.

La partenza ritardata alle 15.00 (a causa della Formula 1 ad Abu Dhabi) è stata una delle cause del problema? "Chi lo sa, ma certo è che siamo quasi a dicembre. Qui a Valencia è tardi, è inverno. E le corse di moto non sono proprio uno sport per l'inverno. È un po' complicato, ma alla fine è lo stesso per tutti. Quindi bisogna gestirlo", ha aggiunto il 28enne sudafricano.

Alle 17:05 si è capito che Binder era salito al terzo posto perché Fabio Di Giannantonio ha ricevuto una penalità di 3 secondi per la sua seconda infrazione alla pressione degli pneumatici ed è quindi sceso dal secondo al quarto posto.

Il quarto pilota del campionato del mondo non era molto contento di questo, essendo stato eliminato dai primi tre per due volte in questa stagione, nella gara sprint e in quella principale ad Assen, a causa di infrazioni ai limiti della pista. "Ho perso due podi in questa stagione e non è divertente. Mi dispiace per Diggia perché non è stata colpa sua. Almeno ho toccato il verde. Questo lo rende un po' più facile da accettare. Ma sì, è quello che è. Per me, oggi sono arrivato quarto", ha sottolineato il pilota ufficiale KTM.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.