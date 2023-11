Ovidiu Toma, Consejero Delegado de CryptoDATA: "El equipo no está vendido"

Actualmente se está produciendo un feroz enfangamiento en torno al equipo CryptoDATA-RNF-Aprilia de MotoGP, porque por un lado están los rumanos propietarios del 60% de la escudería, por otro el dimitido director del equipo Razlan Razali posee el 40%, y en tercer lugar, Dorna está intentando vender el equipo rumano-malayo de MotoGP a un grupo inversor estadounidense con ricos y apasionados aficionados al automovilismo que ya se han hecho un nombre en el automovilismo con equipos de la NASCAR.

Jeremy Appleton, antiguo empleado de Alpinestars y Triumph, introdujo a los americanos en las carreras de MotoGP en agosto, en el GP de Austria, y despertó su entusiasmo.

Aunque últimamente ha habido cada vez más informes sobre el comportamiento de pago menos que ejemplar de CryptoDATA, los fundadores de la empresa, Ovidiu Toma y Bogdan Mărunţiş, insisten en que tienen un contrato con Dorna hasta finales de 2026 y afirman que han cumplido en gran medida todas las obligaciones de pago en relación con el equipo de MotoGP.

El redactor jefe de SPEEDWEEK.com, Günther Wiesinger, se reunió con el CEO de CryptoDATA, Ovidiu Toma, para mantener una entrevista. El rumano declaró: "Conozco muy bien su plataforma. Ha sido muy neutral en relación con los numerosos rumores sobre nuestro equipo, como debe ser un periodista. Se lo agradezco".

Pero el futuro del equipo sigue siendo controvertido, de momento no está claro si la plantilla del RNF se probará en Valencia el martes. De todos modos, Miguel Oliveira está lesionado, pero Raúl Fernández (5º en el GP de Valencia) probará por primera vez la máquina 2023 de Aprilia.

Sin embargo, SPEEDWEEK.com ha sabido que el equipo RNF aún no ha cobrado muchos de sus salarios de noviembre y los miembros del equipo están ahora preocupados por sus salarios de diciembre.

Debido a esta situación, Dorna podría retirar a los propietarios de RNF la licencia para participar en el Campeonato del Mundo de MotoGP porque el equipo está dañando la imagen y la reputación del campeonato. Tal vez los propietarios de RNF especulen también con la posibilidad de sacar provecho de la venta de las acciones del equipo a un inversor rico y conseguir un "retorno de la inversión".

Sin embargo, Dorna, promotor del Campeonato del Mundo, concede los asientos del equipo de MotoGP de forma gratuita y los retira si surgen desacuerdos financieros. Si hay una "absorción amistosa", como fue el caso entre Jorge "Aspar" Martínez y Petronas-Yamaha antes de la temporada 2019, Dorna debe aceptar este cambio de propiedad. Dorna recuperó las dos plazas de Marc VDS Honda después de 2018 y las redistribuyó a Aprilia Racing en 2022.

Por el momento, parece que el CEO de CryptoDATA, Ovidiu Toma, no dará marcha atrás y no se descartan acciones legales.

Es difícil decir si los rumanos invirtieron realmente 7 millones en el equipo el año pasado. Después de todo, un equipo cliente de MotoGP puede gestionarse con 12 a 14 millones de euros. Dorna aportó 7 millones, mientras que Aprilia pagó los salarios de los pilotos. Y algunos patrocinadores financieramente fuertes como Sterilgarda también están a bordo.

Señor Toma, hay muchas informaciones contradictorias sobre CryptoDATA y el equipo RNF-Aprilia.

Siempre somos accesibles y transparentes. Sólo puedo subrayar que entramos en el Campeonato del Mundo de MotoGP como empresa privada de buena fe hace un año y compramos el 60 por ciento del equipo RNF. Desde entonces, hemos invertido hasta 7 millones de euros de los activos de nuestra empresa. Esta suma se ha pagado por el bien del campeonato, por el equipo y para lograr un rendimiento decente.

Hubo un tiempo en que hubo malentendidos con el director del equipo, Razlan Razali, sobre el presupuesto y demás. Pero no quiero debatir sobre eso.

Se trata más bien de que leemos informaciones confusas en los medios de comunicación que dicen que nuestro equipo ha sido vendido. Pero nuestro equipo no ha sido vendido. Tenemos un contrato válido con Dorna e IRTA hasta finales de 2026, no se ha roto y no estamos en peligro de romperlo. También tenemos un contrato con Aprilia Racing y los pilotos para la próxima temporada.

Repito: nadie ha comprado nuestro equipo de MotoGP. Razlan tampoco ha vendido sus acciones. Porque si quisiera hacerlo, tendríamos que estar de acuerdo con la venta de sus acciones. Y tenemos derecho de tanteo. Así que Razlan no puede haber vendido a un inversor estadounidense tampoco.

Tengo mucha curiosidad por saber qué hay detrás de estas historias. No tengo ni idea.

No he leído en ninguna parte que el equipo haya sido vendido. Todo lo que oigo es que hay interés por parte de un inversor americano que se ha puesto en contacto con Dorna.

El domingo por la mañana oí que alguien de Dorna decía que el equipo RNF se había vendido a Estados Unidos.

Como periodista, sólo creo lo que he oído con mis propios oídos.

Correcto. Ayer rechazamos todas las acusaciones y noticias falsas que aparecieron en los medios de comunicación.

Sólo puedo insistir: No tenemos deudas. Todas las facturas han sido pagadas. Sólo quedan pendientes algunas facturas corrientes de los últimos días, que se pagarán en los próximos días. Representan menos del 1% del presupuesto.

Además, si tenemos deudas con bancos o proveedores, es una decisión interna nuestra. Depende de nosotros cómo llevemos nuestros negocios.

Tenemos la obligación ante la IRTA y Dorna de participar en el Campeonato del Mundo de MotoGP de buena fe, con un rendimiento competitivo en interés de la reputación de este honorable deporte.

Hasta ahora hemos cumplido todos los puntos de nuestro contrato. Sin embargo, hemos sido la comidilla del paddock. Sin embargo, estoy dispuesto a revelar todos los contratos y ponerlos a disposición del público. Así todo el mundo podrá hacerse una idea de quién se ha equivocado. No hemos hecho nada malo. Hemos invertido nuestro dinero de buena fe.

En la declaración del sábado, el equipo de RNF aseguró que no había deudas con las empresas proveedoras. Pero estas empresas hacen los contratos directamente con la fábrica de Aprilia de todos modos, no con el equipo.

No se trata sólo de piezas para las motos de carreras. Tenemos muchos proveedores y equipadores. La mesa y las sillas en las que nos sentamos también son alquiladas, al igual que los camiones. El hospitality también es alquilado. Tenemos todos los acuerdos del banco para alquilarlo de nuevo en 2024.

Las informaciones actuales en relación con nuestro equipo están dañando nuestra reputación, y por eso el banco ha suspendido el acuerdo porque han oído que hemos vendido el equipo, lo cual no es cierto. Estas historias están dañando nuestra imagen.

También tenemos otros proveedores: comida, bebidas, etc. Tenemos gastos de viaje y salarios. Tenemos gastos de viaje y salarios. Y sólo puedo insistir en eso: No hay deudas.

Pagamos lo que hay que pagar. Pagamos las nuevas facturas semanal o mensualmente. Quien diga que tenemos deudas es culpable de calumnia.

Y yo, Ovidiu Toma, lo digo públicamente: que alguien venga y me enseñe una factura que se me haya olvidado pagar.

Pero los miembros del equipo están esperando sus salarios de noviembre. ¿Y CryptoDATA no ha pagado a Dorna el importe total, al menos por los derechos de denominación del GP de Austria?

Tengo que explicarlo: Nuestras acciones en RNF Racing son propiedad de "CDT SPORTS AND MEDIA SRL". Se trata de una empresa y una estructura empresarial independientes. Los derechos de denominación en Austria han sido comprados por otra empresa, "ID Sports & Technology", un proyecto mixto entre Rumanía y Alemania. En esta empresa tenemos un socio comercial de Alemania. Por lo tanto, estamos hablando de dos empresas diferentes con accionistas diferentes.

CryptoDATA ya dio su nombre al Gran Premio de Austria en 2022 y pagamos esta cantidad en su totalidad. Este año, hemos transferido el 50% de los costes de los derechos de denominación, el resto vencerá en diciembre.

Pero este proyecto no tiene nada que ver con RNF Racing. Es una empresa aparte.

También tenemos derecho a debatir con Dorna sobre el servicio en el GP de Austria. Pero no lo vamos a hacer, aunque no estamos contentos con la relación calidad-precio en Austria, y ellos lo saben.

Pero definitivamente no debatiremos sobre la insatisfactoria calidad. Pero esperábamos más allí.

El coste de los derechos de denominación del GP suele rondar el millón y medio de euros.

Así es. Todavía tenemos que pagarles alrededor de 700.000. Pero este acuerdo no debe mezclarse con nuestro equipo. Porque tal confusión es un método muy, muy, muy malo para un acuerdo de este tamaño. Estamos involucrados en una serie de carreras a nivel mundial, CryptoDATA es una empresa activa a nivel mundial. El hecho de que en este entorno se esté pregonando información contradictoria que no ha sido verificada es una decepción.

Me decepciona haber acabado en un paddock donde los negocios se hacen a la antigua usanza. Estamos en el siglo XXI y en el año 2023, así que uno pensaría que todo se negociaría en colaboración y que los contratos se cumplirían.

Pero percibo un comportamiento que me recuerda a una dictadura. Se inicia un rumor que luego se hace viral sólo porque lo ha anunciado la persona XY, esa no es la dirección que debería tomar este deporte.