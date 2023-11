Le patron de CryptoDATA, Ovidiu Toma : "L'équipe n'est pas vendue".

L'équipe de MotoGP CryptoDATA-RNF-Aprilia fait actuellement l'objet d'une violente bataille de boue. D'une part, les Roumains détiennent 60% des parts de l'écurie, d'autre part, le directeur de l'équipe, Razlan Razali, qui a démissionné, en possède 40%, et troisièmement, Dorna s'efforce de céder l'équipe MotoGP roumaine et malaisienne à un groupe d'investisseurs américains riches et passionnés de sport automobile, qui se sont déjà fait un nom dans le sport automobile avec des équipes NASCAR.

Jeremy Appleton, anciennement employé par Alpinestars et Triumph, a déjà introduit les Américains dans le sport MotoGP en août dernier lors du GP d'Autriche et a suscité leur enthousiasme.

Certes, les informations sur la morale de paiement de CryptoDATA, qui n'est pas vraiment exemplaire, se multiplient ces derniers temps, mais les fondateurs de l'entreprise, Ovidiu Toma et Bogdan Mărunţiş, insistent sur le fait qu'ils ont un contrat avec la Dorna jusqu'à la fin de l'année 2026 et affirment qu'ils se sont largement acquittés de toutes leurs obligations de paiement en rapport avec l'équipe MotoGP.

Le rédacteur en chef de SPEEDWEEK.com, Günther Wiesinger, a rencontré le PDG de CryptoDATA, Ovidiu Toma, pour une interview. Le Roumain a constaté : "Je connais très bien ta plateforme. Elle s'est montrée très neutre dans le contexte des nombreuses rumeurs concernant notre équipe, comme devrait le faire un journaliste. J'apprécie cela".

Mais l'avenir de l'équipe reste controversé, jusqu'à présent, on ne sait pas si l'équipe RNF fera des essais mardi à Valence. Miguel Oliveira est de toute façon blessé, mais Raúl Fernández (5e au GP de Valence) devrait tester pour la première fois la machine 2023 d'Aprilia.

Mais SPEEDWEEK.com a appris qu'au sein de l'équipe RNF, de nombreux salaires de novembre n'ont pas été payés jusqu'à présent et que les membres de l'équipe craignent maintenant pour les salaires de décembre.

En raison de cette situation, la Dorna pourrait retirer aux propriétaires de RNF leur licence de participation au championnat du monde MotoGP, car cette équipe nuit à l'image et à la réputation du championnat. Les propriétaires de la RNF spéculent peut-être aussi sur le fait de pouvoir capitaliser sur la vente des parts de l'équipe à un riche investisseur et d'obtenir un "retour sur investissement".

Mais Dorna, le promoteur du championnat du monde, attribue gratuitement les places de l'équipe MotoGP et les reprend en cas de désaccord financier. Si un "friendly takeover" se produit, comme entre Jorge "Aspar" Martinez et Petronas-Yamaha avant la saison 2019, la Dorna doit approuver ce changement de propriétaire. Dans le cas de Marc VDS Honda, la Dorna a repris les deux créneaux après 2018 et les a redistribués à Aprilia Racing en 2022.

Pour le moment, il semble que le CEO de CryptoDATA, Ovidiu Toma, ne cédera pas, une procédure judiciaire n'est pas à exclure.

Il est difficile de savoir si les Roumains ont vraiment investi 7 millions dans l'équipe l'année dernière. En effet, une équipe de clients MotoGP peut fonctionner avec 12 à 14 millions d'euros. La Dorna verse 7 millions, les salaires des pilotes ont été payés par Aprilia. Et quelques sponsors solvables, comme Sterilgarda, sont également à bord.

Monsieur Toma, il y a beaucoup d'informations contradictoires autour de CryptoDATA et du team RNF-Aprilia.

Nous sommes toujours disponibles et transparents. Je ne peux qu'insister sur le fait qu'en tant qu'entreprise privée, nous sommes entrés de bonne foi dans le championnat du monde MotoGP il y a un an et avons acheté 60 pour cent de l'équipe RNF. Depuis, nous avons investi jusqu'à 7 millions d'euros à partir des actifs de notre entreprise. Cette somme a été payée, pour le bien du championnat, pour l'équipe et pour atteindre une performance décente.

À un moment donné, il y a eu des malentendus avec le directeur général de l'équipe, Razlan Razali, à propos du budget et ainsi de suite. Mais je ne veux pas en débattre.

Il s'agit plutôt du fait que nous lisons dans les médias des informations confuses selon lesquelles notre équipe aurait été vendue. Mais notre équipe n'a pas été vendue. Nous avons un contrat en cours avec la Dorna et l'IRTA jusqu'à fin 2026, il n'a pas été rompu et nous ne risquons pas de le rompre. Nous avons également un contrat avec Aprilia Racing et les pilotes pour la saison prochaine.

Je le répète : personne n'a acquis notre équipe MotoGP. Razlan n'a pas non plus vendu ses parts. Car s'il voulait le faire, nous devrions donner notre accord pour la vente de ses parts. Et nous avons un droit de préemption. Razlan ne peut donc pas non plus avoir vendu à un investisseur américain.

Je suis vraiment curieux de savoir ce qui se cache derrière ces histoires. Je n'en ai aucune idée.

Je n'ai lu nulle part que l'équipe avait été vendue. Tout ce que j'entends, c'est qu'il y a un intérêt de la part d'un investisseur américain qui s'est manifesté auprès de Dorna.

J'ai entendu dimanche matin quelqu'un de la Dorna dire que l'équipe RNF avait été vendue aux États-Unis.

En tant que journaliste, je ne crois que ce que j'ai entendu de mes propres oreilles.

Correct . Hier, nous avons démenti toutes les accusations et les fake news rapportées par les médias.

Je ne peux qu'insister : Nous n'avons aucune dette. Toutes les factures ont été payées. Seules quelques factures récentes sont en suspens, elles seront réglées dans les prochains jours. Elles représentent moins de 1 % du budget.

De plus, si nous avons des dettes envers des banques ou des fournisseurs, c'est notre décision interne. Nous sommes libres de gérer nos affaires comme nous l'entendons.

Nous avons l'obligation vis-à-vis de l'IRTA et de Dorna de participer au championnat du monde MotoGP, en toute bonne foi, avec une performance compétitive dans l'esprit de la réputation de ce sport honorable.

Jusqu'à présent, nous avons respecté tous les points de notre contrat. Malgré cela, nous avons fait parler de nous dans le paddock. Je suis toutefois prêt à dévoiler tous les contrats et à les rendre accessibles au public. Chacun pourra alors se faire une idée de qui a commis une erreur. Nous n'avons rien fait de mal. Nous avons investi notre argent - en toute bonne foi.

Dans sa déclaration de samedi, l'équipe de la RNF a assuré qu'il n'y avait pas de dettes envers les entreprises de sous-traitance. Mais ces entreprises passent de toute façon les contrats directement avec l'usine Aprilia, pas avec l'équipe.

Il ne s'agit pas seulement de pièces pour les motos de course. Nous avons beaucoup de sous-traitants et d'équipementiers. La table et les fauteuils sur lesquels nous sommes assis sont également loués, ainsi que les camions. L'hospitalité est également louée. Nous avons tous les accords de la banque pour les louer en 2024.

Les informations actuelles concernant notre équipe portent désormais atteinte à notre réputation, c'est pourquoi la banque a mis l'accord en suspens, car elle a entendu dire que nous avions vendu l'équipe, ce qui n'est pas vrai. Ces histoires nuisent à notre image.

Nous avons aussi d'autres fournisseurs - pour la nourriture, les boissons, etc. Nous avons des dépenses pour les frais de déplacement et les salaires. Et je ne peux qu'insister : Il n'y a pas de dettes.

Tout ce qui doit être payé, nous le payons. Nous réglons les nouvelles factures chaque semaine ou chaque mois. Ceux qui disent que nous avons des dettes se rendent coupables de calomnie.

Et moi, Ovidiu Toma, je dis publiquement : que quelqu'un vienne me montrer une facture que j'ai oublié de payer.

Mais les membres de l'équipe attendent les salaires de novembre. Et CryptoDATA n'a pas versé la totalité de la somme à Dorna, du moins pour les droits de nom du GP d'Autriche ?

Je dois m'expliquer à ce sujet : Nos parts dans RNF Racing sont détenues par "CDT SPORTS AND MEDIA SRL". Il s'agit d'une entreprise et d'une structure commerciale séparées. Les droits du nom en Autriche ont été achetés par une autre société, "ID Sports & Technology", un projet mixte entre la Roumanie et l'Allemagne. Nous avons un partenaire commercial allemand dans cette entreprise. Il s'agit donc de deux entreprises différentes avec des associés différents.

CryptoDATA a déjà donné son nom au Grand Prix d'Autriche en 2022, nous avons payé la totalité de ce montant. Cette année, nous avons versé 50 % des frais de "naming rights", le reste sera dû en décembre.

Mais ce projet n'a rien à voir avec RNF Racing. Il s'agit d'une entreprise séparée.

Nous avons également le droit de débattre avec Dorna sur le service lors du GP d'Autriche. Mais nous ne le faisons pas, bien que nous ne soyons pas satisfaits de la contrepartie fournie en Autriche, et ils le savent.

Mais nous ne débattrons certainement pas de la qualité insatisfaisante. Mais nous nous attendions à mieux là-bas.

Le coût des droits d'appellation du GP est généralement de 1,5 million d'euros.

C'est vrai. Nous devons encore leur verser environ 700.000. Mais cet accord ne doit pas être mélangé avec notre équipe. Car un tel mélange est une très, très, très mauvaise méthode à cette échelle. Nous sommes impliqués dans une série de courses mondiales, CryptoDATA est une entreprise active au niveau mondial. Le fait que dans ce contexte, des informations contradictoires soient diffusées alors qu'elles n'ont pas été vérifiées est une déception.

Je suis déçu d'avoir atterri dans un paddock où l'on fait des affaires à l'ancienne. Nous vivons au 21e siècle et en 2023. On pourrait penser qu'ici, tout est négocié collectivement et que les contrats sont respectés.

Mais je sens un comportement qui me fait penser à une dictature. On lance une rumeur qui devient ensuite virale, simplement parce qu'elle a été annoncée par la personne XY, ce n'est pas la direction que ce sport devrait prendre.