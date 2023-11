Ovidiu Toma, CEO di CryptoDATA: "Il team non è stato venduto".

Attualmente è in atto una feroce lotta al fango intorno al team CryptoDATA-RNF-Aprilia MotoGP, perché da un lato ci sono i proprietari rumeni del 60 per cento della scuderia, dall'altro il dimissionario direttore del team Razlan Razali ne possiede il 40 per cento, in terzo luogo, la Dorna sta cercando di vendere il team rumeno-malese di MotoGP a un gruppo di investitori americani con ricchi e appassionati di sport motoristici che si sono già fatti un nome nel mondo dell'automobilismo con i team della NASCAR.

Jeremy Appleton, ex dipendente di Alpinestars e Triumph, ha fatto conoscere agli americani la MotoGP in agosto, in occasione del GP d'Austria, suscitando il loro entusiasmo.

Sebbene negli ultimi tempi si siano diffuse notizie sul comportamento non proprio esemplare di CryptoDATA nei pagamenti, i fondatori dell'azienda Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş insistono su un contratto con Dorna fino alla fine del 2026 e sostengono di aver ampiamente adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento in relazione al team MotoGP.

Il caporedattore di SPEEDWEEK.com Günther Wiesinger ha incontrato il CEO di CryptoDATA Ovidiu Toma per un'intervista. Il rumeno ha dichiarato: "Conosco molto bene la vostra piattaforma. È stata molto neutrale in relazione alle molte voci sul nostro team, proprio come un giornalista dovrebbe essere. Lo apprezzo molto".

Ma il futuro della squadra rimane controverso, per ora non è chiaro se la squadra della RNF farà un test a Valencia martedì. Miguel Oliveira è comunque infortunato, ma Raúl Fernández (5° posto al GP di Valencia) proverà per la prima volta la moto Aprilia 2023.

Tuttavia, SPEEDWEEK.com ha appreso che al team RNF non sono ancora stati pagati molti degli stipendi di novembre e i membri del team sono ora preoccupati per gli stipendi di dicembre.

A causa di questa situazione, la Dorna potrebbe ritirare ai proprietari della RNF la licenza per partecipare al Campionato del Mondo di MotoGP perché il team sta danneggiando l'immagine e la reputazione del campionato. Forse i proprietari della RNF stanno anche ipotizzando di poter capitalizzare la vendita delle azioni della squadra a un ricco investitore e ottenere un "ritorno sull'investimento".

Tuttavia, la Dorna, promotrice del Campionato del Mondo, assegna gratuitamente i sedili dei team della MotoGP e li ritira in caso di disaccordi finanziari. In caso di "acquisizione amichevole", come nel caso di Jorge "Aspar" Martinez e Petronas-Yamaha prima della stagione 2019, Dorna deve accettare il cambio di proprietà. Dorna ha ripreso i due slot di Marc VDS Honda dopo il 2018 e li ha ridistribuiti ad Aprilia Racing nel 2022.

Al momento, sembra che il CEO di CryptoDATA Ovidiu Toma non si tirerà indietro e non si può escludere un'azione legale.

È difficile dire se i rumeni abbiano davvero investito 7 milioni nel team lo scorso anno. Dopo tutto, un team clienti della MotoGP può essere gestito con 12-14 milioni di euro. Dorna ha contribuito con 7 milioni, mentre Aprilia ha pagato gli stipendi dei piloti. Inoltre, sono presenti anche alcuni sponsor finanziariamente forti, come Sterilgarda.

Signor Toma, ci sono molte notizie contraddittorie su CryptoDATA e sul team RNF-Aprilia.

Siamo sempre disponibili e trasparenti. Posso solo sottolineare che un anno fa siamo entrati nel Campionato del Mondo MotoGP come azienda privata in buona fede e abbiamo acquistato il 60% del team RNF. Da allora abbiamo investito fino a 7 milioni di euro dal nostro patrimonio aziendale. Questa somma è stata versata per il bene del campionato, per la squadra e per ottenere una performance decente.

C'è stato un periodo in cui ci sono state delle incomprensioni con il direttore della squadra Razlan Razali, riguardo al budget e così via. Ma non voglio discutere di questo.

Si tratta piuttosto del fatto che sui media si leggono informazioni confuse secondo cui la nostra squadra è stata venduta. Ma la nostra squadra non è stata venduta. Abbiamo un contratto valido con Dorna e IRTA fino alla fine del 2026, non è stato rotto e non rischiamo di romperlo. Abbiamo anche un contratto con Aprilia Racing e con i piloti per la prossima stagione.

Ripeto: nessuno ha comprato il nostro team MotoGP. Nemmeno Razlan ha venduto le sue quote. Perché se volesse farlo, dovremmo accettare la vendita delle sue quote. E noi abbiamo il diritto di prelazione. Quindi Razlan non può nemmeno aver venduto a un investitore americano.

Sono davvero curioso di sapere cosa c'è dietro queste storie. Non ne ho idea.

Non ho letto da nessuna parte che la squadra è stata venduta. Tutto quello che ho sentito è che c'è un interesse da parte di un investitore americano che ha contattato la Dorna.

Domenica mattina ho sentito che qualcuno della Dorna ha detto che il team RNF è stato venduto all'America.

Come giornalista, credo solo a ciò che ho sentito con le mie orecchie.

Esatto. Ieri abbiamo respinto tutte le accuse e le fake news riportate dai media.

Posso solo sottolineare che non abbiamo debiti: Non abbiamo debiti. Tutte le fatture sono state pagate. Solo alcune fatture correnti degli ultimi giorni sono in sospeso e saranno pagate nei prossimi giorni. Rappresentano meno dell'1% del bilancio.

Inoltre, se abbiamo debiti con banche o fornitori, è una nostra decisione interna. Sta a noi decidere come condurre i nostri affari.

Abbiamo l'obbligo nei confronti dell'IRTA e della Dorna di partecipare al Campionato del Mondo MotoGP in buona fede, con prestazioni competitive nell'interesse della reputazione di questo onorevole sport.

Finora abbiamo rispettato tutti i punti del nostro contratto. Ciononostante, abbiamo fatto parlare di noi nel paddock. Tuttavia, sono pronto a divulgare tutti i contratti e a metterli a disposizione del pubblico. Così tutti potranno farsi un'idea di chi ha sbagliato. Noi non abbiamo fatto nulla di male. Abbiamo investito i nostri soldi - in buona fede.

Nella dichiarazione di sabato, il team della RNF ci ha assicurato che non c'erano debiti con le aziende fornitrici. Ma queste aziende stipulano comunque i contratti direttamente con la fabbrica Aprilia, non con il team.

Non si tratta solo di ricambi per le moto da corsa. Abbiamo molti fornitori e fornitori. Anche il tavolo e le sedie su cui ci sediamo sono in affitto, così come i camion. Anche l'hospitality è in leasing. Abbiamo tutti gli accordi con la banca per affittarlo di nuovo nel 2024.

Le notizie che circolano sulla nostra squadra stanno danneggiando la nostra reputazione, per questo la banca ha sospeso l'accordo perché ha sentito dire che abbiamo venduto la squadra, il che non è vero. Queste storie stanno danneggiando la nostra immagine.

Abbiamo anche altri fornitori, per il cibo, le bevande e così via. Abbiamo spese di viaggio e stipendi. E non posso che sottolinearlo: Non ci sono debiti.

Qualsiasi cosa debba essere pagata, la paghiamo. Paghiamo le nuove fatture settimanalmente o mensilmente. Chi dice che abbiamo debiti è colpevole di calunnia.

E io, Ovidiu Toma, lo dico pubblicamente: qualcuno dovrebbe venire a mostrarmi una fattura che ho dimenticato di pagare.

Ma i membri del team stanno aspettando gli stipendi di novembre. E CryptoDATA non ha pagato a Dorna l'intero importo, almeno per i diritti di denominazione del GP d'Austria?

Devo spiegarlo: Le nostre quote di RNF Racing sono di proprietà di "CDT SPORTS AND MEDIA SRL". Si tratta di una società e di una struttura aziendale separata. I diritti di denominazione in Austria sono stati acquistati da un'altra società, "ID Sports & Technology", un progetto misto tra Romania e Germania. In questa società abbiamo un partner commerciale tedesco. Si tratta quindi di due società diverse con azionisti diversi.

CryptoDATA ha già dato il suo nome al Gran Premio d'Austria nel 2022 e abbiamo pagato l'intero importo. Quest'anno abbiamo trasferito il 50% dei costi dei diritti di denominazione, il resto sarà dovuto a dicembre.

Ma questo progetto non ha nulla a che fare con la RNF Racing. È una società separata.

Abbiamo anche il diritto di discutere con la Dorna del servizio al GP d'Austria. Ma non lo faremo, anche se non siamo soddisfatti del rapporto qualità-prezzo in Austria, e loro lo sanno.

Ma non discuteremo di certo della qualità insoddisfacente. Ma ci aspettavamo di più.

Il costo dei diritti di denominazione del GP si aggira solitamente intorno a 1,5 milioni di euro.

È vero. Dobbiamo ancora pagare circa 700.000 euro. Ma questo accordo non deve essere confuso con la nostra squadra. Perché una tale confusione è un metodo molto, molto, molto sbagliato per un accordo di queste dimensioni. Siamo coinvolti in una serie di gare a livello mondiale, CryptoDATA è un'azienda attiva a livello globale. Il fatto che in questo ambiente vengano diffuse informazioni contraddittorie che non sono state verificate è una delusione.

Sono deluso di essere finito in un paddock dove gli affari si fanno alla vecchia maniera. Siamo nel XXI secolo e nell'anno 2023, quindi si potrebbe pensare che tutto venga negoziato in modo collaborativo e che i contratti vengano rispettati.

Ma percepisco un comportamento che mi ricorda una dittatura. Una voce di corridoio che diventa virale solo perché è stata annunciata dalla persona XY, non è la direzione che questo sport dovrebbe prendere.