Ovidiu Toma, CEO da CryptoDATA: "A equipa não foi vendida"

Atualmente, a equipa CryptoDATA-RNF-Aprilia MotoGP está a ser alvo de uma grande polémica, porque, por um lado, os romenos detêm 60% da equipa de corrida, por outro, o demissionário diretor da equipa, Razlan Razali, detém 40%, e, em terceiro lugar, a Dorna está a tentar vender a equipa romena-malaia de MotoGP a um grupo de investidores americanos com fãs ricos e apaixonados por desportos motorizados que já fizeram nome nos desportos motorizados com equipas da NASCAR.

Jeremy Appleton, antigo empregado da Alpinestars e da Triumph, apresentou os americanos às corridas de MotoGP em agosto, no GP da Áustria, e despertou o seu entusiasmo.

Embora tenha havido relatórios crescentes recentemente sobre o comportamento de pagamento menos do que exemplar da CryptoDATA, os fundadores da empresa Ovidiu Toma e Bogdan Mărunţiş insistem em um contrato com a Dorna até o final de 2026 e afirmam que cumpriram amplamente todas as obrigações de pagamento em conexão com a equipe de MotoGP.

O editor-chefe da SPEEDWEEK.com, Günther Wiesinger, encontrou-se com o CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, para uma entrevista. O romeno afirmou: "Conheço muito bem a vossa plataforma. Tem sido muito neutra em relação aos muitos rumores sobre a nossa equipa, tal como um jornalista deve ser. Agradeço isso". Agradeço-vos por isso".

Mas o futuro da equipa continua a ser controverso, até agora não é claro se a equipa RNF vai testar em Valência na terça-feira. Miguel Oliveira está lesionado, mas Raúl Fernández (5º lugar no GP de Valência) vai testar a máquina de 2023 da Aprilia pela primeira vez.

No entanto, o SPEEDWEEK.com soube que a equipa RNF ainda não recebeu muitos dos seus salários de novembro e os membros da equipa estão agora preocupados com os seus salários de dezembro.

Devido a esta situação, a Dorna poderá retirar a licença aos proprietários da RNF para participarem no Campeonato do Mundo de MotoGP, uma vez que a equipa está a prejudicar a imagem e a reputação do campeonato. Talvez os proprietários da RNF estejam também a especular que podem capitalizar com a venda das acções da equipa a um investidor rico e obter um "retorno do investimento".

No entanto, a Dorna, promotora do Campeonato do Mundo, atribui os lugares da equipa de MotoGP gratuitamente e retira-os em caso de desacordo financeiro. Se houver uma "aquisição amigável", como foi o caso entre Jorge "Aspar" Martinez e a Petronas-Yamaha antes da época de 2019, a Dorna tem de concordar com esta mudança de propriedade. A Dorna recuperou as duas vagas na Marc VDS Honda depois de 2018 e redistribuiu-as pela Aprilia Racing em 2022.

De momento, parece que o CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, não vai recuar e não se pode excluir a possibilidade de um processo judicial.

É difícil dizer se os romenos investiram realmente 7 milhões na equipa no ano passado. Afinal, uma equipa cliente de MotoGP pode ser gerida com 12 a 14 milhões de euros. A Dorna contribuiu com 7 milhões, enquanto a Aprilia pagou os salários dos pilotos. E alguns patrocinadores financeiramente fortes, como a Sterilgarda, também estão a bordo.

Senhor Toma, há muitas informações contraditórias sobre a CryptoDATA e a equipa RNF-Aprilia.

Estamos sempre disponíveis e somos transparentes. Só posso sublinhar que entrámos no Campeonato do Mundo de MotoGP como uma empresa privada de boa fé há um ano e comprámos 60% da equipa RNF. Desde então, investimos até 7 milhões de euros dos activos da nossa empresa. Este montante foi pago para o bem do campeonato, para a equipa e para conseguir um desempenho decente.

Houve uma altura em que houve mal-entendidos com o diretor da equipa, Razlan Razali, sobre o orçamento, etc. Mas não quero discutir isso.

É mais sobre o facto de lermos informações confusas nos meios de comunicação social de que a nossa equipa foi vendida. Mas a nossa equipa não foi vendida. Temos um contrato válido com a Dorna e a IRTA até ao final de 2026, que não foi quebrado e não corremos o risco de o quebrar. Também temos um contrato com a Aprilia Racing e com os pilotos para a próxima época.

Repito: ninguém comprou a nossa equipa de MotoGP. O Razlan também não vendeu as suas acções. Porque se ele quisesse fazer isso, nós teríamos de concordar com a venda das suas acções. E nós temos o direito de preferência. Portanto, o Razlan também não pode ter vendido a um investidor americano.

Estou muito curioso para saber o que está por detrás destas histórias. Não faço a mínima ideia.

Não li em lado nenhum que a equipa tenha sido vendida. Tudo o que ouvi é que há interesse de um investidor americano que contactou a Dorna.

Ouvi no domingo de manhã que alguém da Dorna disse que a equipa RNF tinha sido vendida aos Estados Unidos.

Como jornalista, só acredito no que ouvi com os meus próprios ouvidos.

Correto. Ontem rejeitámos todas as alegações e notícias falsas que foram divulgadas nos meios de comunicação social.

Só posso sublinhar: Não temos dívidas. Todas as facturas foram pagas. Apenas algumas facturas correntes dos últimos dias estão pendentes e serão pagas nos próximos dias. Representam menos de 1 por cento do orçamento.

Além disso, se temos dívidas a bancos ou fornecedores, essa é uma decisão interna nossa. Cabe-nos a nós decidir como conduzimos a nossa atividade.

Temos uma obrigação para com a IRTA e a Dorna de participar no Campeonato do Mundo de MotoGP de boa fé, com um desempenho competitivo no interesse da reputação deste honroso desporto.

Até à data, temos honrado todos os pontos do nosso contrato. No entanto, temos sido o tema de conversa do paddock. No entanto, estou disposto a divulgar todos os contratos e a pô-los à disposição do público. Assim, toda a gente pode ficar com uma ideia de quem cometeu um erro. Nós não fizemos nada de errado. Investimos o nosso dinheiro - de boa fé.

Na declaração de sábado, a equipa da RNF garantiu-nos que não havia dívidas para com as empresas fornecedoras. Mas estas empresas fazem os contratos diretamente com a fábrica da Aprilia e não com a equipa.

Não se trata apenas de peças para as motas de corrida. Temos muitos fornecedores e fornecedores de equipamento. A mesa e as cadeiras onde nos sentamos também são alugadas, assim como os camiões. A hospitalidade também é alugada. Temos todos os acordos com o banco para o alugar novamente em 2024.

As notícias actuais relacionadas com a nossa equipa estão a prejudicar a nossa reputação, e é por isso que o banco suspendeu o acordo, porque ouviram dizer que vendemos a equipa, o que não é verdade. Estas histórias estão a prejudicar a nossa imagem.

Também temos outros fornecedores - de comida, bebidas, etc. - e temos despesas de deslocação e salários. Temos despesas de deslocação e salários. E só posso sublinhar isto: Não há dívidas.

O que tiver de ser pago, nós pagamos. Pagamos as novas facturas semanal ou mensalmente. Quem disser que temos dívidas é culpado de calúnia.

E eu, Ovidiu Toma, digo publicamente: alguém devia vir mostrar-me uma conta que me esqueci de pagar.

Mas os membros da equipa estão à espera dos seus salários de novembro. E a CryptoDATA não pagou o montante total à Dorna, pelo menos no que respeita aos naming rights do GP da Áustria?

Tenho de explicar isso: As nossas acções na RNF Racing são propriedade da "CDT SPORTS AND MEDIA SRL". Trata-se de uma empresa e de uma estrutura empresarial distintas. Os naming rights na Áustria foram comprados por outra empresa, a "ID Sports & Technology", um projeto misto entre a Roménia e a Alemanha. Temos um parceiro de negócios da Alemanha nesta empresa. Portanto, estamos a falar de duas empresas diferentes com accionistas diferentes.

A CryptoDATA já deu o seu nome ao Grande Prémio da Áustria em 2022 e pagámos este montante na totalidade. Este ano, transferimos 50% dos custos dos naming rights e o restante será pago em dezembro.

Mas este projeto não tem nada a ver com a RNF Racing. Trata-se de uma empresa separada.

Também temos o direito de debater com a Dorna sobre o serviço no GP da Áustria. Mas não estamos a fazer isso, apesar de não estarmos satisfeitos com a relação qualidade/preço na Áustria, e eles sabem disso.

Mas não vamos, definitivamente, debater a qualidade insatisfatória. Mas esperávamos mais.

O custo dos direitos de nome do GP é normalmente de cerca de 1,5 milhões de euros.

É verdade. Ainda temos de lhes pagar cerca de 700.000. Mas este acordo não deve ser misturado com a nossa equipa. Porque essa confusão é um método muito, muito, muito mau para um negócio desta dimensão. Estamos envolvidos numa série de corridas a nível mundial, a CryptoDATA é uma empresa ativa a nível mundial. O facto de estarem a ser divulgadas neste ambiente informações contraditórias que não foram verificadas é uma desilusão.

Estou desiludido por ter ido parar a um paddock onde os negócios são feitos à moda antiga. Estamos no século XXI e no ano 2023, pelo que seria de esperar que tudo fosse negociado de forma colaborativa e que os contratos fossem honrados.

Mas sinto um comportamento que me faz lembrar uma ditadura. Começa-se um boato que se torna viral só porque foi anunciado pela pessoa XY, não é esse o rumo que este desporto deve tomar.