Marini sur Martin : "Alors il ne faut pas faire ça".

Le demi-frère de Valentino Rossi, Luca Marini, a décroché la neuvième place dimanche lors de la dernière course du championnat du monde MotoGP à Valence. L'Italien a franchi la ligne d'arrivée dans la maison de fous espagnole avec près de dix secondes de retard sur le champion du monde et ami Pecco Bagnaia, et a réalisé une course plutôt discrète, tandis que son coéquipier de l'équipe Mooney-VR46, Marco Bezzecchi, s'est retrouvé très tôt dans le gravier.

"De mon côté, c'était bien, j'ai fait une bonne course", a jugé Marini. "J'ai eu des problèmes tout le week-end. Le départ était bon, mon rythme était correct - j'ai terminé la course en bonne position. C'est maintenant le moment de remercier l'équipe pour ce que nous avons accompli ces dernières années. Maintenant, je me tourne vers mardi, où ma nouvelle aventure commencera. Je suis plein de motivation et d'énergie pour commencer ma saison 2024".

Dans quel domaine Marini a-t-il pu s'améliorer le plus cette année ? "En qualifications, sur un tour chaud", réfléchit-il. "Cette saison, j'ai été vraiment fort. Même au classement des qualifications, je suis peut-être même troisième derrière Pecco et Jorge. Cela m'a beaucoup aidé à faire une bonne saison. Je suis peut-être le pilote qui a le plus progressé".

Concernant l'incident entre Martin et Bagnaia au début de la course, Marini a déclaré : "Je l'ai vu à la télévision. Quand on suit un autre pilote, on doit freiner 20 mètres plus tôt parce qu'il n'y a pas de pression d'appui. Ce n'est pas seulement le grip à l'avant. Il manque tout l'effet du carénage, il n'y a alors que de l'air tourbillonnant. C'est un problème lors de la décélération. Il faut savoir que ce genre de choses arrive. Si tu veux être champion du monde, tu ne peux pas faire ça. Mais Jorge était aussi très sous pression, alors que Pecco devait juste finir la course".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.