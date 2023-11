Marini su Martin: "Allora non si può fare".

Il fratellastro di Valentino Rossi, Luca Marini, ha lottato per la nona posizione nell'ultima gara del Campionato del Mondo di MotoGP a Valencia domenica scorsa. L'italiano ha chiuso a poco meno di dieci secondi dal campione del mondo e compagno Pecco Bagnaia nel manicomio spagnolo, mostrando una gara piuttosto impresentabile, mentre il compagno di squadra Mooney VR46, Marco Bezzecchi, è finito presto nella ghiaia.

"Da parte mia è andata bene, ho fatto una buona gara", ha detto Marini. "Ho avuto problemi per tutto il weekend. La partenza è stata buona, il mio ritmo era ok - ho finito la gara in una buona posizione. Ora è il momento di ringraziare la squadra per i risultati ottenuti negli ultimi anni. Ora guardo a martedì, quando inizierà la mia nuova avventura. Sono pieno di motivazione ed energia per iniziare la mia stagione 2024".

In quale ambito Marini è migliorato di più quest'anno? "Nelle qualifiche, nel giro veloce", riflette. "Sono stato molto forte in questa stagione. Potrei anche essere terzo nella classifica delle qualifiche, dietro a Pecco e Jorge. Questo mi ha aiutato molto a dimostrare una buona stagione. Sono forse il pilota che è migliorato di più".

Riguardo all'incidente tra Martin e Bagnaia nelle prime fasi, Marini ha detto: "L'ho visto in TV. Quando segui un altro pilota, devi frenare 20 metri prima perché non c'è deportanza. Non è solo l'aderenza all'anteriore. Manca l'intero effetto della carenatura, c'è solo aria turbolenta. Questo è un problema quando si decelera. Bisogna sapere che questo accade. Se vuoi essere campione del mondo, non puoi farlo. Ma anche Jorge era sotto pressione, mentre Pecco doveva solo finire la gara".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec.

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.