Marini sobre Martin: "Então não podes fazer isso"

O piloto da VR46-Ducati, Luca Marini, terminou em 9º na última corrida do Campeonato do Mundo de MotoGP em Valência com a Desmosedici e falou depois sobre a sua nova aventura com a Repsol Honda.

O meio-irmão de Valentino Rossi, Luca Marini, lutou pela 9ª posição na última corrida do Campeonato do Mundo de MotoGP, em Valência, no domingo. O italiano terminou a pouco menos de dez segundos do campeão do mundo e companheiro Pecco Bagnaia no manicómio espanhol, mostrando uma corrida pouco notável, enquanto o companheiro de equipa da Mooney VR46, Marco Bezzecchi, foi para a gravilha logo no início.

"Foi bom da minha parte, fiz uma boa corrida", disse Marini. "Tive problemas durante todo o fim de semana. O arranque foi bom, o meu ritmo foi bom e terminei a corrida numa boa posição. Agora é altura de agradecer à equipa o que conseguimos nos últimos anos. Agora estou a pensar na terça-feira, quando começa a minha nova aventura. Estou cheio de motivação e energia para começar a minha época de 2024".

Em que área é que Marini melhorou mais este ano? "Na qualificação, numa volta rápida", reflectiu. "Tenho sido muito forte esta época. Posso até ser o terceiro na classificação de qualificação, atrás do Pecco e do Jorge. Isso ajudou muito a fazer uma boa época. Sou talvez o piloto que mais melhorou."

Relativamente ao incidente entre Martin e Bagnaia na fase inicial, Marini disse: "Vi-o na televisão. Quando seguimos outro piloto, temos de travar 20 metros mais cedo porque não há downforce. Não é apenas a aderência na frente. Todo o efeito da carenagem está a faltar, há apenas ar turbulento. Isso é um problema quando se desacelera. Temos de saber que isto acontece. Se queres ser campeão do mundo, não podes fazer isso. Mas o Jorge também estava sob muita pressão, enquanto o Pecco só tinha de terminar a corrida."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 seg

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.