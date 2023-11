Exclusif : voici à quoi ressemblent les nouvelles concessions

Comme les constructeurs japonais Honda et Yamaha se sont montrés plus compétitifs au cours du dernier tiers de la saison qu'en été, de nouvelles règles de concession entrent désormais en vigueur.

Depuis le Dutch-TT d'Assen fin juin, de nouvelles propositions de modification des règles de concession ont été discutées à plusieurs reprises. Celles-ci ont été introduites pour faciliter le rattrapage des nouveaux venus en MotoGP et des pilotes de retour comme KTM, Suzuki et Aprilia en termes de compétitivité. Il y avait alors des privilèges techniques par rapport aux équipes gagnantes de Honda, Yamaha et Ducati sous la forme d'une gestion non gelée des moteurs dès le début de la saison, plus de moteurs par pilote et par saison, plus d'occasions de faire des essais, etc.

Et puis il y avait des "points de concession", trois pour la victoire, deux pour la deuxième place et un pour la troisième place. Et si un constructeur de MotoGP avait acquis six points de concession en deux ans, les "concessions" étaient à nouveau perdues.

Suzuki les a perdues après 2016, après ses premiers succès avec Viñales, et les a récupérées temporairement à l'ère Iannone. KTM a perdu les concessions après 2020, lorsque Binder et Oliveira ont remporté trois victoires et que Pol Espargaró a assuré la cinquième place du championnat du monde. Aprilia a perdu les concessions après la fantastique saison 2022, lorsqu'Aleix Espargaró s'est battu pour le titre.

En octobre, Dorna a mis sur la table une autre nouvelle proposition de concession qui devait apporter des privilèges extrêmes aux constructeurs japonais Honda et Yamaha en perte de vitesse pour 2024, mais qui n'a pas été acceptée par Aprilia et KTM, car les Japonais ont toujours remporté des succès d'estime, notamment grâce à Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio.

Avant le GP de Sepang, le directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer, a déclaré à SPEEDWEEK.com : "Yamaha nous a battus trois fois lors des cinq derniers Grand Prix. Pourquoi n'obtenons-nous pas de concessions ? De plus, l'écart dans le championnat du monde des marques entre Ducati et Aprilia ainsi que KTM est plus grand que l'écart entre Aprilia et nous par rapport aux Japonais".

La situation au championnat du monde des constructeurs MotoGP après la finale : 1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Le CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, s'est lui aussi indigné de la trop grande préférence accordée aux Japonais. Il réclamait depuis des mois des privilèges négatifs contre Ducati, car les rivaux italiens dominent extrêmement depuis deux ans et ont huit motos sur un plateau de 22 pilotes.

Avant les trois derniers Grand Prix, les "concessions" suivantes ont été promises à Honda et Yamaha pour 2024 :

- Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison ;

- Deux moteurs par pilote de plus que les Européens, soit dix au lieu de huit ;

- Quatre pistes d'essai au lieu de trois ;

- Deux mises à jour aéro par pilote et par saison au lieu d'une ;

- Nombre de jours d'essais supplémentaires au choix pour les pilotes réguliers ("contracted riders"). Par exemple, participation aux trois jours de shakedown à Sepang en février.

Les restrictions prévues pour Ducati :

- Deux wild cards par an au lieu de six (ou aucune), afin d'éviter que neuf Ducati ne se retrouvent dans le peloton des 23 pilotes comme à Sepang ;

- 140 pneus d'essai par saison au lieu de 170.

Après des discussions avec les managers des cinq constructeurs, une nouvelle proposition de compromis a été mise sur la table et acceptée par toutes les usines.

La nouvelle solution prévoit quatre niveaux de concessions et quatre groupes de performance : Rank A, B, C et D. En fonction du nombre de points constructeurs possibles obtenus, on sera placé dans l'une des quatre catégories. Et si une usine se retrouve dans le tout dernier groupe, avec très peu de succès et peu de points, cette usine pourra même obtenir de nouvelles "concessions" du jour au lendemain pendant une saison en cours.

Cette proposition de compromis a été acceptée à l'unanimité par l'association des constructeurs MSMA, avec une légère grogne de la part de Ducati. Elle doit maintenant être mise en œuvre avec effet immédiat. Honda et Yamaha obtiennent des privilèges massifs. Ducati doit accepter certaines restrictions.

Avec la participation de Corrado Cecchinelli, directeur de la technologie chez Dorna, et de Danny Aldridge, directeur technique du MotoGP, ces nouvelles "MotoGP Class Concessions" ont été créées avec quatre groupes différents. La proposition a également été approuvée par la CTI de la FIM et est désormais soumise à la décision de la Commission des Grands Prix.

Rank A (actuellement uniquement Ducati)

Dans ce groupe se trouvent les constructeurs les plus performants, qui ont obtenu en moyenne pas moins de 85% des points de l'usine leader du championnat du monde des constructeurs.

Pneus d'essai : 170

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 0

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank B (personne pour le moment)

Les constructeurs qui se retrouvent dans ce groupe sont ceux qui ont obtenu en moyenne 60 à 85% des points de l'usine leader au championnat du monde des constructeurs.

Pneus d'essai : 190

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 3

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank C (actuellement KTM et Aprilia)

Les constructeurs qui se retrouvent dans ce groupe sont ceux qui ont obtenu en moyenne 35 à 60% des points de l'usine leader du championnat du monde des constructeurs.

Pneus d'essai : 220

Essais privés : uniquement pour les pilotes d'essai

Nombre de pistes d'essai GP : 3

Wildcards : 6*

Moteurs par saison : 7 ou 8

Développement moteur gelé

Mises à jour aéro : 1

Rank D (actuellement Honda et Yamaha)

Dans ce groupe se retrouvent les constructeurs qui n'ont obtenu en moyenne que 35 % des points de l'usine leader du championnat du monde des constructeurs.

Pneus d'essai : 260

Essais privés : nombre de jours d'essais au choix, y compris le shakedown à Sepang.

Nombre de pistes d'essai GP : aucune limite

Wildcards : 6*

Moteurs par saison : 9 ou 10

Développement du moteur non gelé à partir du début de la saison

Mises à jour aéro : 1**.



* Wildcards non concernées par le "gel de la spécification moteur".

** doit supprimer un des total "aero specification".

Les concessions sont évaluées à deux moments :

1. du premier au dernier événement de la saison.

2. du premier événement après l'interdiction des essais d'été jusqu'au début de l'interdiction des essais de la saison suivante (30 novembre).

Si un constructeur modifie son classement après l'interdiction estivale :

Avec effet immédiat : la "test tyre allowance" est immédiatement réduite/augmentée en fonction du nouveau groupe. Sauf si le constructeur a déjà utilisé plus de pneus que ce qui est autorisé dans le nouveau groupe (rang).

Avec effet immédiat : essais privés autorisés avec ou sans pilotes réguliers (contracted riders).

Avec effet immédiat : essais sur n'importe quel circuit GP. Ou le constructeur désigne trois circuits d'essais pour le reste de la saison.

Si le rang C change en D : Le nombre de moteurs est augmenté avec effet immédiat ; en même temps, le développement des moteurs n'est plus gelé. Les "engine specification" sont libres. Pour cela, une mise à jour aéro supplémentaire est autorisée ; une doit être éliminée.