Esclusivo: ecco come appaiono le nuove concessioni

Dal Dutch TT di Assen, alla fine di giugno, sono state discusse più volte nuove proposte di modifica al regolamento delle concessioni, introdotte per facilitare il recupero di competitività da parte dei nuovi arrivati e dei rientranti della MotoGP, come KTM, Suzuki e Aprilia. C'erano poi privilegi tecnici rispetto ai team vincenti di Honda, Yamaha e Ducati, sotto forma di gestione dei motori non congelati dall'inizio della stagione, più motori per pilota e per stagione, più opportunità di test e così via.

E poi c'erano i "punti di concessione", tre per la vittoria, due per il secondo posto e uno per il terzo. E una volta che un costruttore di MotoGP aveva acquisito sei punti di concessione in due anni, le "concessioni" venivano nuovamente perse.

Suzuki le ha perse dopo il 2016 in seguito ai primi successi con Viñales e le ha riavute temporaneamente nell'era Iannone. KTM ha perso le concessioni dopo il 2020, quando Binder e Oliveira hanno conquistato tre vittorie e Pol Espargaró si è assicurato il quinto posto nel Campionato del Mondo. Aprilia ha perso le concessioni dopo la brillante stagione 2022, quando Aleix Espargaró ha lottato per la vittoria del titolo.

In ottobre, la Dorna ha presentato un'altra proposta di concessione, che intendeva concedere agli indeboliti costruttori giapponesi Honda e Yamaha privilegi estremi per il 2024, ma che non è stata accettata da Aprilia e KTM perché i giapponesi hanno ripetutamente ottenuto successi di tutto rispetto - soprattutto grazie a Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio.

Prima del GP di Sepang, il Direttore Motorsport KTM Pit Beirer ha dichiarato a SPEEDWEEK.com: "La Yamaha ci ha battuto tre volte negli ultimi cinque Gran Premi. Perché non riceviamo alcuna concessione? Inoltre, il divario nel campionato mondiale monomarca tra Ducati e Aprilia e KTM è maggiore di quello tra Aprilia e noi e i giapponesi".

La classifica del Campionato Costruttori MotoGP dopo la finale: 1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Anche l'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola si è detto indignato per l'eccessivo favoritismo mostrato nei confronti dei giapponesi. Da mesi chiede privilegi negativi nei confronti della Ducati perché i rivali italiani sono stati estremamente dominanti per due anni e hanno otto moto nel campo dei 22 piloti.

Prima degli ultimi tre Gran Premi, a Honda e Yamaha sono state promesse le seguenti "concessioni" per il 2024:

- Sviluppo dei motori non congelato dall'inizio della stagione;

- due motori in più per pilota rispetto agli europei, cioè dieci invece di otto

- Quattro invece di tre piste di prova;

- Due invece di un aggiornamento aerodinamico per pilota e stagione;

- un numero a piacere di giornate di prova aggiuntive per i piloti regolari ("piloti a contratto"). Ad esempio, la partecipazione ai tre giorni di test shakedown a Sepang in febbraio.

Le restrizioni previste per la Ducati:

- Due invece di sei wildcard all'anno (o nessuna), in modo da non avere nove Ducati nel campo dei 23 piloti come a Sepang;

- 140 anziché 170 pneumatici di prova a stagione.

Dopo aver discusso con i dirigenti di tutti e cinque i costruttori, è stata presentata una nuova proposta di compromesso, accettata da tutte le case.

La nuova soluzione prevede quattro livelli di concessioni e i quattro gruppi di prestazione A, B, C e D. A seconda di quanti dei possibili punti produttore sono stati guadagnati, si verrà inseriti in una delle quattro categorie. E se una fabbrica finisce nell'ultimissimo gruppo, con pochissimi successi e pochi punti, questa fabbrica può addirittura ricevere nuove "concessioni" da un giorno all'altro nella stagione in corso.

Questa proposta di compromesso è stata accettata all'unanimità dall'associazione dei costruttori MSMA, con un leggero mugugno da parte della Ducati. Ora verrà attuata con effetto immediato. Honda e Yamaha ottengono enormi privilegi. La Ducati deve accettare alcune restrizioni.

Con l'aiuto di Corrado Cecchinelli, Direttore Tecnologico di Dorna, e del Direttore Tecnico della MotoGP Danny Aldridge, sono state create queste nuove "MotoGP Class Concessions" con quattro gruppi diversi. La proposta è stata approvata anche dal CTI della FIM ed è stata ora sottoposta all'approvazione della Grand Prix Commission.

Classe A (attualmente solo Ducati)

Questo gruppo comprende i costruttori di maggior successo che hanno ottenuto in media non meno dell'85% dei punti della casa leader nel Campionato del Mondo Costruttori.

Pneumatici di prova: 170

Test privati: solo per i piloti collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 0

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica B (attualmente nessuno)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno totalizzato una media tra il 60 e l'85% dei punti della casa leader nel Campionato mondiale costruttori.

Pneumatici di prova: 190

Test privati: solo per i collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 3

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica C (attualmente KTM e Aprilia)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto in media tra il 35 e il 60% dei punti della casa leader nel Campionato mondiale costruttori.

Pneumatici di prova: 220

Test privati: solo per i piloti collaudatori

Numero di piste di prova per i GP: 3

Jolly: 6*

Motori per stagione: 7 o 8

Sviluppo del motore congelato

Aggiornamenti aerodinamici: 1

Classifica D (attualmente Honda e Yamaha)

Questo gruppo comprende i costruttori che hanno ottenuto in media solo il 35% dei punti della casa leader nel Campionato mondiale costruttori.

Pneumatici di prova: 260

Test privati: qualsiasi numero di giorni di test, compreso lo shakedown a Sepang.

Numero di circuiti di prova del GP: nessuna restrizione

Wildcards: 6*

Motori per stagione: 9 o 10

Sviluppo del motore non congelato dall'inizio della stagione

Aggiornamenti aerodinamici: 1**



* Wildcards non interessate dal congelamento delle specifiche dei motori.

** deve cancellare una delle specifiche aerodinamiche totali

Le concessioni vengono valutate in due momenti:

1. dal primo all'ultimo evento della stagione.

2. dal primo evento dopo il divieto di test estivo fino all'inizio del divieto di test per la prossima stagione (30 novembre).

Se un costruttore cambia la classifica dopo la pausa estiva:

Con effetto immediato: la "quota di pneumatici di prova" viene immediatamente ridotta/aumentata in base al nuovo gruppo. A meno che il costruttore non abbia già utilizzato più pneumatici di quelli consentiti dal nuovo gruppo (classifica).

Con effetto immediato: sono consentiti giri di prova privati con o senza piloti sotto contratto.

Con effetto immediato: Test su qualsiasi circuito GP. Oppure il produttore nomina tre circuiti di prova per il resto della stagione.

Se il rango C passa a D: Il numero di motori viene aumentato con effetto immediato; allo stesso tempo, lo sviluppo dei motori non è più congelato. Le specifiche del motore sono libere. Viene approvato un ulteriore aggiornamento aerodinamico; uno deve essere eliminato.