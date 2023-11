Exclusivo: Este é o aspeto das novas concessões

Uma vez que os fabricantes japoneses Honda e Yamaha se apresentaram de forma mais competitiva no último terço da época do que no verão, estão agora a entrar em vigor novos regulamentos de concessão.

Desde o TT holandês em Assen, no final de junho, foram discutidas várias vezes novas propostas de alteração aos regulamentos de concessão, que foram introduzidas para facilitar aos recém-chegados e retornados ao MotoGP, como a KTM, Suzuki e Aprilia, a recuperação em termos de competitividade. Houve então privilégios técnicos em comparação com as equipas vencedoras da Honda, Yamaha e Ducati, sob a forma de manuseamento de motores não congelados desde o início da época, mais motores por piloto e época, mais oportunidades de testes, etc.

E depois havia os "pontos de concessão", três para a vitória, dois para o segundo lugar e um para o terceiro lugar. E assim que um fabricante de MotoGP adquiria seis pontos de concessão em dois anos, as "concessões" eram perdidas novamente.

A Suzuki perdeu-as depois de 2016, após os primeiros sucessos com Viñales, e recuperou-as temporariamente na era Iannone. A KTM perdeu as concessões depois de 2020, quando Binder e Oliveira obtiveram três vitórias e Pol Espargaró garantiu o quinto lugar no Campeonato do Mundo. A Aprilia perdeu as concessões após a brilhante temporada de 2022, quando Aleix Espargaró lutou pela conquista do título.

Em outubro, a Dorna colocou em cima da mesa outra nova proposta de concessão, que se destinava a dar aos enfraquecidos fabricantes japoneses Honda e Yamaha privilégios extremos para 2024, mas que não foi aceite pela Aprilia e pela KTM porque os japoneses conseguiram repetidamente sucessos respeitáveis - especialmente através de Marc Márquez e Fabio Di Giannantonio.

Antes do GP de Sepang, o Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer, disse ao SPEEDWEEK.com: "A Yamaha venceu-nos três vezes nos últimos cinco Grandes Prémios. Porque é que não recebemos quaisquer concessões? Além disso, a diferença no campeonato do mundo de monomarca entre a Ducati, a Aprilia e a KTM é maior do que a diferença entre a Aprilia, nós e os japoneses".

A classificação no Campeonato de Construtores de MotoGP após o final: 1. Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

O Diretor Geral da Aprilia Racing, Massimo Rivola, também se mostrou indignado com o excessivo favoritismo mostrado aos japoneses. Há meses que ele pede privilégios negativos contra a Ducati, porque os rivais italianos têm sido extremamente dominantes nos últimos dois anos e têm oito motos no campo de 22 pilotos.

Antes dos três últimos Grandes Prémios, foram prometidas à Honda e à Yamaha as seguintes "concessões" para 2024:

- Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época;

- Mais dois motores por piloto do que os europeus, ou seja, dez em vez de oito

- Quatro pistas de testes em vez de três;

- Duas em vez de uma atualização aerodinâmica por piloto e época;

- Qualquer número de dias de testes adicionais para os pilotos regulares ("pilotos contratados"). Por exemplo, a participação no teste de três dias em Sepang, em fevereiro.

As restrições planeadas para a Ducati:

- Dois em vez de seis wildcards por ano (ou nenhum), para que não haja nove Ducati no campo de 23 pilotos como em Sepang;

- 140 em vez de 170 pneus de teste por época.

Na sequência de discussões com os responsáveis dos cinco construtores, foi apresentada uma nova proposta de compromisso que foi aceite por todas as fábricas.

A nova solução prevê a existência de quatro níveis de concessões e os quatro grupos de desempenho Rank A, B, C e D. Consoante o número de pontos possíveis que o fabricante tiver obtido, será colocado numa das quatro categorias. E se uma fábrica acabar no último grupo e tiver muito poucos êxitos e poucos pontos, essa fábrica pode mesmo receber novas "concessões" de um dia para o outro numa época em curso.

Esta proposta de compromisso foi aceite por unanimidade pela associação de construtores MSMA, com um ligeiro resmungo da Ducati. Agora, ela deve ser implementada com efeito imediato. A Honda e a Yamaha obtêm enormes privilégios. A Ducati tem de aceitar algumas restrições.

Com a ajuda de Corrado Cecchinelli, Diretor de Tecnologia da Dorna, e do Diretor Técnico do MotoGP, Danny Aldridge, foram criadas estas novas "Concessões de Classe de MotoGP" com quatro grupos diferentes. A proposta foi também aprovada pelo CTI da FIM e foi agora submetida à Comissão de Grandes Prémios para aprovação.

Categoria A (atualmente apenas a Ducati)

Este grupo inclui os fabricantes mais bem sucedidos que marcaram, em média, não menos de 85% dos pontos da fábrica líder no Campeonato do Mundo de Construtores.

Pneus de teste: 170

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 0

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação B (atualmente ninguém)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram uma média de 60 a 85% dos pontos da fábrica líder no Campeonato do Mundo de Construtores.

Pneus de teste: 190

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 3

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação C (atualmente KTM e Aprilia)

Este grupo inclui os fabricantes que obtiveram uma média de 35 a 60% dos pontos da fábrica líder no Campeonato do Mundo de Construtores.

Pneus de teste: 220

Testes privados: apenas para os pilotos de testes

Número de pistas de testes de GP: 3

Wildcards: 6*

Motores por época: 7 ou 8

Desenvolvimento de motores congelado

Actualizações aero: 1

Classificação D (atualmente Honda e Yamaha)

Este grupo inclui os construtores que obtiveram, em média, apenas 35% dos pontos da fábrica líder no Campeonato do Mundo de Construtores.

Pneus de teste: 260

Testes privados: qualquer número de dias de testes, incluindo o shakedown em Sepang

Número de pistas de testes de GP: sem restrições

Wildcards: 6*

Motores por época: 9 ou 10

Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época

Actualizações aerodinâmicas: 1**



* Wildcards não afectados pelo congelamento das especificações dos motores

** deve cancelar uma das especificações aerodinâmicas totais

As concessões são avaliadas em dois momentos:

1. do primeiro ao último evento da época.

2. Desde o primeiro evento após a proibição de testes de verão até ao início da proibição de testes para a época seguinte (30 de novembro).

Se um fabricante alterar a classificação após a interrupção de verão:

Com efeito imediato: o "subsídio de pneus de teste" é imediatamente reduzido/aumentado de acordo com o novo grupo. A menos que o fabricante já tenha utilizado mais pneus do que os permitidos no novo grupo (classificação).

Com efeito imediato: São permitidos testes privados com ou sem pilotos contratados.

Com efeito imediato: Testes em qualquer circuito de GP. Ou o fabricante nomeia três pistas de testes para o resto da época.

Se a classificação C mudar para D: O número de motores é aumentado com efeito imediato; ao mesmo tempo, o desenvolvimento do motor deixa de estar congelado. A especificação do motor é livre. É aprovada uma atualização aerodinâmica adicional; uma deve ser eliminada.