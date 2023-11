Officiel : Luca Marini chez Repsol Honda à partir de 2024

Le 11 novembre, SPEEDWEEK.com a annoncé, après une interview exclusive du directeur de l'équipe VR46 Uccio Salucci, que Luca Marini allait prendre la place de Marc Márquez au sein du team Repsol Honda.

La plupart des experts du paddock ont réagi à cette annonce avec étonnement, se demandant pourquoi Marini devrait abandonner son poste plutôt sûr dans l'équipe de son demi-frère Valentino Rossi ? D'autant plus qu'une Ducati est depuis des années nettement plus puissante et plus prometteuse qu'une Honda.

À 26 ans, Marini ne peut pas se contenter de penser aux performances actuelles de son outil de travail, il doit planifier sa carrière - et l'après - avec plus de clairvoyance.

En 2023, Marini a dû rouler avec une Ducati GP22, et pour 2024, lui et le triple vainqueur du MotoGP Marco Bezzecchi n'ont jamais eu la perspective d'avoir du matériel d'usine dernier cri chez VR46.

De plus, Luca pouvait imaginer qu'après l'arrivée de Marc Márquez chez Ducati en 2024, il ne serait au mieux que le numéro 7 derrière l'Espagnol, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Martin et Bezzecchi.

Lorsque de nombreux autres pilotes ont refusé de rejoindre Honda, Marini savait que c'était peut-être la première et la dernière chance de sa vie d'obtenir une place dans une équipe d'usine.

L'intelligent Luca Marini a pris la poudre d'escampette au bon moment. Après tout, son manager Francesco Secchiaroli a profité de la situation d'urgence du HRC pour négocier un contrat de deux ans pour le numéro 10.

Marini a terminé la saison 2023 à la huitième place du championnat du monde avec deux pole positions et deux podiums en GP. Pour la saison à venir, Honda obtient les concessions espérées, ainsi un résultat dans le top 10 devrait également être possible en 2024. Et dans le pire des cas, Luca pourra se consoler avec un salaire annuel présumé de 3 millions d'euros.

Demain, 28 novembre, Marini prendra place pour la première fois sur la Repsol-Honda RC213V à Valence. Mais c'est déjà dans un cuir Repsol qu'il s'est habillé il y a 20 ans, lorsque Valentino Rossi a couru pour l'équipe d'usine Honda de 2001 à 2003 - et a offert à son petit frère une combinaison de course assortie.