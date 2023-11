Oficial: Luca Marini na equipa Repsol Honda a partir de 2024

No dia 11 de novembro, a SPEEDWEEK.com noticiou, após uma entrevista exclusiva com o Diretor da equipa VR46, Uccio Salucci, que Luca Marini iria assumir o lugar de Marc Márquez na equipa Repsol Honda.

A maioria dos especialistas no paddock reagiu a esta notícia com espanto e perguntou-se por que razão Marini deveria desistir do seu emprego bastante seguro na equipa do seu meio-irmão Valentino Rossi? Especialmente porque a Ducati tem sido muito mais potente e promissora do que a Honda durante anos.

Aos 26 anos, Marini não pode pensar apenas no desempenho atual do seu cavalo de batalha, tem de planear a sua carreira - e o tempo que se segue - com mais visão.

Marini teve de pilotar uma Ducati GP22 na época de 2023 e ele e o tricampeão de MotoGP Marco Bezzecchi também nunca tiveram a perspetiva de ter o mais recente equipamento de fábrica na VR46 para 2024.

Luca também se apercebeu de que, após a chegada de Marc Márquez à Ducati em 2024, seria, na melhor das hipóteses, o número 7, atrás do espanhol, bem como de Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Martin e Bezzecchi.

Quando muitos outros pilotos recusaram a Honda, Marini sabia que esta poderia ser a primeira e última oportunidade da sua vida para um lugar numa equipa de fábrica.

O inteligente Luca Marini deu o salto na altura certa. Afinal de contas, o seu empresário Francesco Secchiaroli aproveitou a situação difícil da HRC e negociou um contrato de dois anos para o número 10.

Marini terminou a época de 2023 em 8º lugar no Campeonato do Mundo, com duas pole positions e dois pódios de GP. A Honda vai receber as concessões esperadas para a próxima época, pelo que um resultado entre os dez primeiros também deverá ser possível em 2024. E no pior dos cenários, Luca pode consolar-se com um salário anual estimado em 3 milhões de euros.

Amanhã, 28 de novembro, Marini vai pilotar a Repsol Honda RC213V pela primeira vez em Valência. No entanto, ele já usou as peles da Repsol há 20 anos, quando Valentino Rossi correu pela equipa de trabalho da Honda de 2001 a 2003 - e deu ao seu irmão mais novo um fato de corrida a condizer.