Aleix Espargaró (10e) : "La 2e moitié de la course a été un enfer".

Le week-end de Valence a été une succession de hauts et de bas pour le pilote Aprilia. Lors de chaque entretien avec les triples vainqueurs du MotoGP, la conversation avec Aleix Espargaró (34 ans) a toujours porté en tout premier lieu sur son rapport médical personnel. "Vendredi, j'étais encore proche du forfait. Après quatre ou cinq tours d'entraînement, ma jambe a commencé à me faire mal, si bien qu'il était difficile de penser à des temps au tour raisonnables".

"Lors du sprint du samedi, je n'ai soudain plus ressenti aucune douleur", a déclaré l'aîné des deux frères Espargaró, lui-même surpris. Et il savait alors à qui il devait rendre hommage. "La Clinica Mobile a fait des miracles. J'ai pu pousser pendant les 13 tours du sprint sans aucun problème de santé". Mais apparemment, les médicaments administrés n'ont suffi que pour la durée d'un sprint, à un cheveu près.

En effet, pendant la course, le Catalan n'a pu tenir le rythme sans problème que jusqu'à la mi-course. Ensuite, la gloire passagère a pris fin. "A partir de la mi-course, j'ai ressenti une douleur infernale", a confié Espargaró après la course, en référence à sa blessure contractée au Qatar. Pour rappel, il s'y était fracturé le péroné il y a une semaine lors d'une chute au sprint dans le premier tour, lorsqu'il avait été abattu par Miguel Oliveira. "La douleur n'était qu'une partie du problème. On peut plus ou moins gérer cela. Le problème bien plus important était que je ne pouvais plus changer de vitesse correctement".

"C'est surtout le rétrogradage avant les virages à gauche qui est devenu un cauchemar. Si la course avait duré plus longtemps, j'aurais certainement tiré tout droit quelque part dans un virage. J'ai dû me concentrer pour terminer la course. Les trois derniers tours ont été un enfer. J'ai dû perdre deux secondes par tour sur les pilotes qui me précédaient", avouait le pilote de la RS-GP23 après les 27 tours du circuit Ricardo Tormo.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.