Aleix Espargaró (10°): "La seconda metà della gara è stata un inferno".

Il fine settimana di Valencia è stato un periodo di alti e bassi per il pilota dell'Aprilia. In ogni conversazione con il tre volte vincitore della MotoGP, la discussione con Aleix Espargaró (34) si è sempre incentrata in primo luogo sul suo rapporto medico personale. "Venerdì ero ancora vicino al forfait. Dopo quattro o cinque giri di allenamento, la gamba ha iniziato a farmi male, tanto che era quasi impossibile pensare a tempi sul giro ragionevoli".

"Nello sprint di sabato, improvvisamente non avevo più dolore", ha detto il maggiore dei due fratelli Espargaró, sorprendendo se stesso. E poi sapeva chi doveva ringraziare. "La Clinica Mobile ha fatto miracoli. Ho potuto percorrere i 13 giri dello sprint senza alcun problema di salute". Ma a quanto pare i farmaci somministrati erano sufficienti solo per la durata di uno sprint.

Infatti, in gara, il catalano è stato in grado di tenere il passo senza problemi solo fino a metà gara. Poi la gloria temporanea è finita. "Ho avuto un dolore infernale da metà gara", ha ammesso Espargaró dopo la corsa a proposito dell'infortunio subito in Qatar. Per ricordarlo, una settimana fa si era rotto il perone in una caduta in volata al primo giro, quando era stato abbattuto da Miguel Oliveira. "Il dolore era solo un aspetto del problema. Si può più o meno gestire. Il problema più grande era che non riuscivo a cambiare marcia correttamente".

"In particolare, il cambio di marcia prima delle curve a sinistra è diventato un incubo. Se la gara fosse andata avanti ancora un po', sarei sicuramente andato dritto da qualche parte in curva. Ho dovuto concentrarmi molto per finire la gara. Gli ultimi tre giri sono stati un inferno. Avrò perso due secondi al giro rispetto ai piloti davanti a me", ha ammesso il sofferente pilota della RS-GP23 dopo i 27 giri sul Circuito Ricardo Tormo.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec.

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.