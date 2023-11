Aleix Espargaró : "J'ai volé le casque de Pol".

Malgré une fin de saison difficile et marquée par les blessures à Valence, les plus grandes émotions d'Aleix Espargaró sont surtout venues du départ de son frère.

Bien qu'Aleix Espargaró (34 ans) soit l'aîné des deux frères, au début de leur carrière, Pol, de deux ans son cadet, était le leader des deux frères. "J'ai toujours pris exemple sur lui", avoue le pilote d'usine Aprilia. "Nous avons tous les deux commencé à conduire des motos à l'âge de cinq ans. Il me battait toujours quand nous étions enfants. Il a toujours été mon idole et ma référence", a déclaré Aleix pour expliquer ses sentiments. "Nous avons fait le dernier tour ensemble à Valence. C'était très émouvant".

Son souvenir personnel de cette course exceptionnelle pour des raisons familiales, il l'a gardé tout de suite après la course. "Je suis allé dans son box et j'ai pris son casque. Je ne sais même pas s'il l'a remarqué", a déclaré Aleix Espargaró.

Si Aleix revient sur la course de Valence, il vante avant tout l'ambiance. "Une salle pleine à craquer. Nous avons offert un excellent spectacle. Bien sûr, j'étais un peu déçu que ma blessure au Qatar ait eu raison de moi. Mais j'ai quand même été étonnamment rapide. Mon choix de pneus était également très judicieux".

Le triple vainqueur du MotoGP ne veut toutefois pas cacher un point de critique évident. "Le départ de la course à 15 heures était clairement trop tardif. Il faisait trop froid et c'est très délicat avec ces pneus avant délicats. C'est pourquoi Jack Miller a chuté. Je lui ai dit que cela me serait arrivé à moi aussi", a déclaré Aleix en montrant de la compassion pour le vétéran australien de Red Bull KTM.

En ce qui concerne la lutte pour le titre de champion du monde en faveur de Pecco Bagnaia, Espargaró a un avis bien tranché. "J'aime Jorge. Mais il faut reconnaître ce que Pecco a accompli. Il conduit de manière incroyablement intelligente. C'était également le cas dimanche. Il a bien géré le problème de température, il n'a donc pas mené pendant longtemps et a bien mérité le titre".

Il reste une petite consolation à celui qui compte désormais 321 GP à son actif. Malgré ses modestes résultats en course à Valence, il a pu se maintenir au classement final du championnat du monde en se classant sixième (206 points), juste devant son coéquipier Maverick Viñales (204 points), meilleur pilote Aprilia.

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard.



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.