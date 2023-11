Aleix Espargaró: "Ho rubato il casco di Pol"

Sebbene Aleix Espargaró (34 anni) sia il maggiore dei due fratelli, Pol, di due anni più giovane, è stato il leader dei due fratelli all'inizio della loro carriera. "Mi sono sempre ispirato a lui", ammette il pilota ufficiale Aprilia. "Abbiamo iniziato entrambi ad andare in moto all'età di cinque anni. Mi ha sempre battuto quando eravamo bambini. È sempre stato il mio idolo e il mio punto di riferimento", spiega Aleix. "Abbiamo fatto l'ultimo giro insieme a Valencia. È stato molto emozionante".

Subito dopo la gara ha messo al sicuro il suo ricordo personale di questa gara straordinaria per motivi familiari. "Sono andato nel suo box e ho preso il suo casco con me. Non so nemmeno se se ne sia reso conto", ha detto Aleix Espargaró.

Ripensando alla gara di Valencia, Aleix elogia soprattutto l'atmosfera. "C'era il pienone. Abbiamo dato un ottimo spettacolo. Naturalmente ero un po' deluso per l'infortunio subito in Qatar. Ma sono stato comunque sorprendentemente veloce. Anche la scelta dei pneumatici è stata azzeccata".

Tuttavia, il tre volte vincitore della MotoGP non vuole nascondere un chiaro punto di critica. "La partenza della gara alle 15:00 era decisamente troppo tardi. Stava diventando troppo freddo e questo è molto complicato con questi pneumatici anteriori difficili. Ecco perché Jack Miller è caduto. Gli ho detto che sarebbe successa la stessa cosa a me", ha detto Aleix solidarizzando con il cavallo di battaglia australiano della Red Bull KTM.

Espargaró ha un'opinione chiara sulla lotta per il titolo di campione del mondo a favore di Pecco Bagnaia. "Amo Jorge. Ma bisogna riconoscere i risultati ottenuti da Pecco. Guida in modo incredibilmente intelligente. È stato così anche domenica. Ha classificato correttamente il problema della temperatura, quindi non ha fatto alcun lavoro da protagonista per molto tempo e ha davvero meritato il titolo".

Una piccola consolazione rimane per l'ormai 321 volte partecipante al GP. Nonostante i modesti risultati ottenuti in gara a Valencia, ha chiuso al sesto posto (206 punti) nella classifica finale del campionato mondiale, precedendo di poco il suo compagno di squadra Maverick Viñales (204 punti) come miglior pilota Aprilia.

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec.

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.