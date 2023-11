Aleix Espargaró: "Roubei o capacete do Pol

Embora Aleix Espargaró (34) seja o mais velho dos dois irmãos, Pol, que é dois anos mais novo, foi o líder dos dois irmãos no início das suas carreiras. "Sempre me inspirei nele", admite o piloto de fábrica da Aprilia. "Ambos começámos a andar de mota quando tínhamos cinco anos de idade. Ele ganhava-me sempre quando éramos miúdos. Ele foi sempre o meu ídolo e a minha referência", explicou Aleix. "Fizemos a última volta juntos em Valência. Foi muito emocionante".

Logo após a corrida, Aleix guardou a sua recordação pessoal desta extraordinária corrida por razões familiares. "Fui à box dele e levei o capacete comigo. Nem sei se ele se apercebeu disso", disse Aleix Espargaró.

Olhando para trás na corrida de Valência, Aleix elogia a atmosfera acima de tudo. "Uma casa cheia. Fizemos um excelente espetáculo. Claro que fiquei um pouco desiludido com a minha lesão no Qatar. Mas mesmo assim fui surpreendentemente rápido. A minha escolha de pneus também foi exatamente a correcta."

No entanto, o três vezes vencedor do MotoGP não quer esconder um ponto claro de crítica. "O início da corrida às 15h00 foi definitivamente demasiado tarde. Estava a ficar muito frio e isso é muito complicado com estes pneus dianteiros difíceis. Foi por isso que o Jack Miller se despistou. Disse-lhe que me teria acontecido a mesma coisa", disse Aleix ao cavalo de batalha australiano da Red Bull KTM.

Espargaró tem uma opinião clara sobre a luta pelo título de Campeão do Mundo a favor de Pecco Bagnaia. "Eu adoro o Jorge. Mas há que reconhecer o que o Pecco conseguiu. Ele monta de forma incrivelmente inteligente. Foi o que aconteceu no domingo. Ele classificou corretamente o problema da temperatura, por isso não fez qualquer trabalho de liderança durante muito tempo e mereceu realmente o título."

Resta uma pequena consolação para o agora 321 vezes participante num GP. Apesar dos resultados modestos na corrida de Valência, ele terminou em sexto (206 pontos) na classificação final do Campeonato do Mundo, logo à frente do seu companheiro de equipa Maverick Viñales (204 pontos) como o melhor piloto da Aprilia.

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 seg

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.