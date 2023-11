Fabio Quartararo: Cuatro horas de sueño en 48 horas

En la última carrera de MotoGP de la temporada en el Circuit Ricardo Tormo, Fabio Quartararo "nadó" bastante discretamente en el mediocampo durante toda la carrera. Debido a los numerosos abandonos, el maltrecho piloto francés sumó al final cinco puntos en el campeonato, lo que en realidad rozó el milagro.

"Ya me sentí muy mal el sábado, pero luego mejoré con la medicina. Pero creo que sólo he dormido cuatro horas en las últimas 48 horas", dijo el francés con expresión cetrina. "También por eso parezco muy cansado. El domingo por la mañana me encontraba bastante mal. Pero queríamos volver a intentarlo todo para la carrera y eso es lo que he hecho".

Quartararo golpeó la grava con fuerza el sábado tras una furiosa salida en el sprint, lo que no ayudó a su recuperación. Para 2024, tendrá a su lado a Alex Rins en lugar de Franco Morbidelli. El español ya se instaló en su lado de los boxes de Yamaha el lunes y se sentará por primera vez en la M1 Yamaha mañana martes.

Quartararo, Campeón del Mundo de MotoGP en 2021, tiene, naturalmente, una visión bastante mixta de 2023. "Ha sido un año muy duro, lleno de experiencias. Esperemos que 2024 sea mejor para nosotros y podamos luchar por resultados mucho mejores entonces".

Mientras los tifosi celebraban a todo volumen a su héroe de Ducati, Pecco Bagnaia, en el Valencia Arena, Fabio rendía homenaje al italiano por su segundo título de MotoGP. "Creo que ha hecho una temporada increíble, y ha aguantado la presión".

Resultado carrera MotoGP Valencia, 26/11/2023

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360 seg.

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 87. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.