Fabio Quartararo : quatre heures de sommeil en 48 heures

Fabio Quartararo a "nagé" dans le milieu du peloton pendant toute la durée de la dernière course MotoGP de la saison sur le circuit Ricardo Tormo. En raison des nombreux abandons, le Français, très éprouvé, a tout de même fini par empocher cinq points au championnat du monde, ce qui tenait du miracle.

"Je me sentais déjà très mal le samedi, mais avec les médicaments, ça allait. Mais je pense que je n'ai dormi que quatre heures au cours des dernières 48 heures", décrit le Français, l'air blasé. "C'est aussi la raison pour laquelle j'ai l'air assez fatigué. Je me sentais assez malade dimanche matin. Mais nous voulions encore une fois essayer de faire de notre mieux pour la course et c'est ce que j'ai fait".

Samedi, après un début de course endiablé, Quartararo s'est couché violemment dans les graviers lors du sprint, ce qui n'a pas vraiment aidé à son rétablissement. Pour l'année 2024, il aura Alex Rins à ses côtés à la place de Franco Morbidelli. L'Espagnol a déjà pris possession de son côté du box Yamaha lundi et prendra le volant de la M1-Yamaha pour la première fois demain mardi.

Le bilan de l'année 2023 est évidemment assez mitigé pour Quartararo, champion du monde de MotoGP en 2021. "C'était une année vraiment difficile - remplie d'expériences ! Espérons que l'année 2024 sera meilleure pour nous et que nous pourrons alors nous battre pour de bien meilleurs résultats".

Alors que dans l'arène de Valence, les tifosi célébraient bruyamment leur héros Ducati Pecco Bagnaia, Fabio a rendu hommage à l'Italien pour son deuxième titre en MotoGP. "Je pense qu'il a fait une saison incroyable - et qu'il a résisté à la pression".

Résultat de la course MotoGP de Valence, 26.11.2023

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.