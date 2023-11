Fabio Quartararo: Quattro ore di sonno in 48 ore

Nell'ultima gara della stagione della MotoGP sul Circuito Ricardo Tormo, Fabio Quartararo ha "nuotato" in modo poco visibile a centrocampo per tutta la distanza. A causa dei numerosi ritiri, il malconcio francese ha comunque conquistato cinque punti in campionato, sfiorando il miracolo.

"Mi sono sentito molto male già sabato, ma poi sono migliorato grazie alle medicine. Ma credo di aver dormito solo quattro ore nelle ultime 48 ore", ha detto il francese con un'espressione cupa. "Questo è anche il motivo per cui sembro piuttosto stanco. Domenica mattina mi sono sentito piuttosto male. Ma volevamo fare del nostro meglio per la gara ed è quello che ho fatto".

Quartararo ha colpito con forza la ghiaia sabato dopo una partenza furiosa in volata, che non ha aiutato il suo recupero. Per il 2024, avrà al suo fianco Alex Rins al posto di Franco Morbidelli. Lo spagnolo si è già trasferito nel suo lato del box Yamaha lunedì e siederà sulla M1 Yamaha per la prima volta domani, martedì.

Quartararo, Campione del Mondo MotoGP 2021, ha naturalmente una visione piuttosto contrastante del 2023. "È stato un anno davvero difficile, ricco di esperienze! Speriamo che il 2024 sia migliore per noi e di poter lottare per ottenere risultati migliori".

Mentre i Tifosi celebravano a gran voce il loro eroe Ducati Pecco Bagnaia nella Valencia Arena, Fabio ha reso omaggio all'italiano per la sua seconda vittoria in MotoGP. "Penso che abbia fatto una stagione incredibile e che abbia resistito alla pressione".

Risultato gara MotoGP Valencia, 26/11/2023

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0,360 sec.

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 sec.

3. Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.