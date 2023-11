Oficial: Fabio Di Giannantonio 2024 en VR46

Tras el GP de Valencia, que Fabio Di Giannantonio terminó en segunda posición antes de ser degradado a la cuarta plaza por una infracción en la presión de los neumáticos, el romano de 25 años anunció con una sonrisa: "Si veis a un tipo simpático jugando con una moto nueva el martes, podría ser yo."

Hacía tiempo que se había filtrado que sería la Ducati VR46. Ahora ya es oficial: el futuro Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha firmado un contrato con "Diggia" para la próxima temporada. Por primera vez desde la marcha de Luca Marini al equipo oficial Repsol Honda, la escuadra con sede en Tavullia contará con un piloto que no procede de la VR46 Riders Academy.

El director del equipo, Alessio "Uccio" Salucci, ha dado la bienvenida al ganador de Qatar al equipo Rossi: "Ha sido inesperado y un poco de última hora, pero estoy encantado de que haya sido elegido. Ha hecho un gran final de temporada, no se ha dejado abatir cuando las cosas no iban por buen camino y estoy seguro de que aquí se sentirá como en casa. Desde el punto de vista deportivo, ha demostrado que es uno de los jóvenes italianos más rápidos. Ahora seguirá trabajando con Ducati y el objetivo es que no sólo sea competitivo, sino también regular. Es un proyecto ambicioso que marca un punto de inflexión en nuestro equipo, pero estoy convencido de que todos daremos el máximo para trabajar en la misma dirección."

"Estoy encantado de formar parte de un equipo tan fuerte", dijo el propio Diggia. "Tengo mucho que aprender y estoy impaciente por empezar a trabajar juntos en este proyecto. Podemos crear cosas realmente grandes juntos. He crecido en los dos últimos años en MotoGP y sin duda podré madurar en este equipo para conseguir grandes resultados. Estoy motivado y deseando conocer a todo el equipo".