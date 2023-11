Officiel : Fabio Di Giannantonio chez VR46 en 2024

Après le GP de Valence, que Fabio Di Giannantonio avait terminé en deuxième position avant d'être rétrogradé à la quatrième place pour une infraction sur la pression des pneus, le Romain de 25 ans avait annoncé avec un sourire : "Si vous voyez un gars sympa qui s'amuse avec une nouvelle moto mardi, ça pourrait être moi".

Le fait qu'il s'agirait de la VR46-Ducati avait depuis longtemps fuité. C'est désormais officiel : le futur Pertamina Enduro VR46 Racing Team a signé un contrat avec "Diggia" pour la saison prochaine. Pour la première fois depuis le départ de Luca Marini pour l'équipe d'usine Repsol-Honda, la troupe de Tavullia fera donc appel à un pilote qui n'est pas issu de la VR46 Riders Academy.

Le directeur de l'équipe, Alessio "Uccio" Salucci, a souhaité la bienvenue au vainqueur du Qatar dans l'équipe Rossi : "C'était inattendu et un peu à la dernière minute, mais je suis heureux que le choix se soit porté sur lui. Il a réalisé une superbe fin de saison, il ne s'est pas laissé abattre quand les choses n'allaient pas dans le bon sens et je suis sûr qu'il se sentira chez lui ici. D'un point de vue sportif, il a montré qu'il était l'un des jeunes Italiens les plus rapides. Il va maintenant continuer à travailler avec Ducati et l'objectif est qu'il soit non seulement compétitif, mais aussi constant. C'est un projet ambitieux qui marque un tournant dans notre équipe, mais je suis convaincu que nous allons tous donner le maximum pour travailler dans la même direction".

"Je suis ravi de faire partie d'une équipe aussi forte", a déclaré Diggia lui-même. "J'ai beaucoup à apprendre et je suis impatient de commencer à travailler ensemble sur ce projet. Nous pouvons vraiment créer de belles choses ensemble. Ces deux dernières années en MotoGP m'ont permis de grandir et cette équipe me permettra certainement de mûrir et d'obtenir de grands résultats. Je suis motivé et j'ai hâte de rencontrer toute l'équipe".