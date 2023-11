Ufficiale: Fabio Di Giannantonio 2024 a VR46

La conferma del contratto biennale di Luca Marini con HRC è stata seguita lunedì dall'ultimo annuncio rimasto in sospeso per quanto riguarda la MotoGP 2024: VR46 ha raggiunto un accordo con Fabio Di Giannantonio.

Dopo il GP di Valencia, che Fabio Di Giannantonio ha concluso al secondo posto prima di essere retrocesso al quarto a causa di un'infrazione alla pressione degli pneumatici, il 25enne romano ha annunciato con un sorriso: "Se martedì vedete un bel ragazzo che gioca con una nuova moto, potrei essere io".

Il fatto che sarebbe stata la VR46 Ducati era già trapelato da tempo. Ora è ufficiale: il futuro Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha firmato un contratto con "Diggia" per la prossima stagione. Per la prima volta dalla partenza di Luca Marini verso il team Repsol Honda, la squadra di Tavullia schiererà un pilota che non proviene dalla VR46 Riders Academy.

Il direttore del team Alessio "Uccio" Salucci ha dato il benvenuto al vincitore del Qatar nella squadra di Rossi: "È stato inaspettato e un po' all'ultimo minuto, ma sono felice che sia stato scelto. Ha fatto un ottimo finale di stagione, non si è lasciato abbattere quando le cose non andavano nella giusta direzione e sono sicuro che qui si sentirà a casa. Dal punto di vista sportivo, ha dimostrato di essere uno dei giovani italiani più veloci. Ora continuerà a lavorare con la Ducati e l'obiettivo è che sia non solo competitivo ma anche costante. È un progetto ambizioso che segna un punto di svolta nella nostra squadra, ma sono convinto che tutti daremo il massimo per lavorare nella stessa direzione."

"Sono felice di far parte di una squadra così forte", ha dichiarato lo stesso Diggia. "Ho molto da imparare e non vedo l'ora di iniziare a lavorare a questo progetto insieme. Insieme possiamo creare cose davvero grandiose. Sono cresciuto negli ultimi due anni in MotoGP e sicuramente potrò maturare in questa squadra per ottenere grandi risultati. Sono motivato e non vedo l'ora di conoscere tutta la squadra".