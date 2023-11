Oficial: Fabio Di Giannantonio 2024 no VR46

A confirmação do contrato de dois anos de Luca Marini com a HRC foi seguida, na segunda-feira, pelo último anúncio que faltava relativamente ao campo de MotoGP de 2024: a VR46 chegou a acordo com Fabio Di Giannantonio.

Após o GP de Valência, em que Fabio Di Giannantonio terminou em segundo lugar antes de ser despromovido para quarto lugar devido a uma infração na pressão dos pneus, o romano de 25 anos anunciou com um sorriso: "Se virem um tipo simpático a brincar com uma mota nova na terça-feira, posso ser eu".

O facto de ser a VR46 Ducati já tinha sido divulgado há muito tempo. Agora é oficial: a futura Pertamina Enduro VR46 Racing Team assinou um contrato com "Diggia" para a próxima temporada. Pela primeira vez desde a saída de Luca Marini para a equipa de fábrica da Repsol Honda, a equipa sediada em Tavullia vai contar com um piloto que não vem da VR46 Riders Academy.

O Diretor de Equipa Alessio "Uccio" Salucci deu as boas-vindas ao vencedor do Qatar à equipa Rossi: "Foi inesperado e um pouco de última hora, mas estou muito satisfeito por ele ter sido escolhido. Fez um excelente final de época, não se deixou abater quando as coisas não estavam a correr na direção certa e tenho a certeza de que se sentirá em casa aqui. Do ponto de vista desportivo, ele mostrou que é um dos jovens italianos mais rápidos. Agora vai continuar a trabalhar com a Ducati e o objetivo é que ele seja não só competitivo mas também consistente. É um projeto ambicioso que marca um ponto de viragem na nossa equipa, mas estou convencido que todos daremos o máximo para trabalharmos na mesma direção."

"Estou muito satisfeito por fazer parte de uma equipa tão forte", afirmou o próprio Diggia. "Tenho muito a aprender e mal posso esperar para começar a trabalhar neste projeto em conjunto. Podemos criar coisas realmente fantásticas juntos. Cresci ao longo dos últimos dois anos no MotoGP e vou certamente ser capaz de amadurecer nesta equipa para alcançar grandes resultados. Estou motivado e ansioso por conhecer toda a equipa".