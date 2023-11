Marco Bezzecchi: Márquez es el piloto más sucio

Marco Bezzecchi rara vez tiene pelos en la lengua y no le importa mucho lo que piensen los demás. Tras el final de temporada en Valencia, que terminó prematuramente para el italiano de 25 años en la primera vuelta, expresó su opinión tan claramente como de costumbre.

"Márquez decidió acabar mi carrera en la tercera curva", dijo enfadado el piloto del VR46 Ducati. "Hizo lo que ya había hecho en Tailandia en las curvas 5 y 6 y me golpeó en la espalda. Pero esta vez me ha dado más fuerte y me ha tirado al suelo. Ha sido una caída muy fuerte. También me hice daño, me dolía el pie izquierdo y el hombro izquierdo. Así que ahora los dos hombros no están en muy buena forma".

La maniobra de Marc Márquez enfureció a "Bez": "No creo que su estilo de pilotaje necesite mucha explicación. Ni siquiera mostraron una repetición, pero fue muy, muy sucio. Se ve muy bien desde la perspectiva del helicóptero, pero es Márquez, así que nadie le hace daño".

Los comisarios de MotoGP de la FIM sí estudiaron el incidente, pero poco después anunciaron que no veían necesidad de investigar más. "No hicieron nada, como siempre. Para ellos, siempre es un accidente de carrera", se quejó el tricampeón de la temporada. "El problema es que ya lo vimos de Márquez el sábado con Jorge [Martín], que afortunadamente no tuvo consecuencias locas, el domingo conmigo o, por ejemplo, en Le Mans con Pecco. Si el otro piloto no se cae, normalmente no pasa nada. Pero si chocas al otro, entonces una maldita penalización es lo mínimo. Si no, todo el mundo choca con todo el mundo. Brad [Binder] hizo lo mismo y recibió una sanción, y así es como tiene que ser. Pero a Marc nunca le hacen nada, aunque sea el piloto más sucio".

"Siempre intento ser amable, pero lo siento, esta vez estoy muy enfadado. La carrera dura 27 vueltas y me haces caer en la tercera curva, entonces creo que mereces al menos una penalización", afirmó Bezzecchi, que también acudió a los comisarios con sus preocupaciones. "Fui a los comisarios e intenté hablar con ellos. Pero no quisieron hablar conmigo. También intenté hablar con Carlos Ezpeleta y no quiso hablar conmigo. También fui al camión de Marc y le pregunté por qué lo había hecho. Me dijo que no me había visto. Pero eso era imposible. Y me dijo: '¿No me empujaste en Le Mans? Así que debió verme. Y sí, le empujé fuera de la pista en Le Mans, y me sancionaron por ello. Me hizo chocar y a él no le pasó nada".

Ser agresivo está bien, pero dentro de unos límites, subraya el tercer clasificado del campeonato. "En Tailandia, me tiró detrás de Rául Fernández en la quinta curva de la primera vuelta. Fue una carrera en la que tiré por la borda el podio. ¿Por eso le dije algo? No, porque lo coges y lo devuelves. Eso ocurre. Pero no cuando el otro piloto se cae, y de esta manera".

Resultados MotoGP carrera Valencia (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min.

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.