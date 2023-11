Marco Bezzecchi : "Márquez est le pilote le plus sale

Marco Bezzecchi ne mâche pas ses mots et ne se soucie guère de ce que les autres pensent de lui. Après la finale de la saison à Valence, qui s'est terminée prématurément dès le premier tour pour l'Italien de 25 ans, il a exprimé son opinion de manière claire, comme à son habitude.

"Márquez a décidé de mettre fin à ma course au troisième virage", s'est agacé le pilote VR46-Ducati. "Il a fait ce qu'il avait déjà fait en Thaïlande dans les virages 5 et 6 et m'a touché dans le dos. Mais cette fois, il m'a frappé plus fort et m'a fait tomber. C'était une sortie de piste vraiment violente. Je me suis également fait mal, mon pied et mon épaule gauches sont douloureux. Donc maintenant, les deux épaules ne sont pas en très bonne condition".

La manœuvre de Marc Márquez a mis "Bez" en colère : "Je pense que son style de conduite n'a pas besoin de grandes explications. Ils n'ont même pas montré une répétition, mais c'était très, très sale. Depuis la perspective de l'hélicoptère, on peut très bien le voir, mais c'est Márquez, donc personne ne lui fait de mal".

Les commissaires de la FIM MotoGP ont certes examiné l'incident, mais peu de temps après, ils ont été informés que les régulateurs ne voyaient pas la nécessité de poursuivre l'enquête. "Ils n'ont rien fait, comme toujours. Pour eux, c'est toujours un accident de course", s'est plaint le triple vainqueur de la saison. "Le problème, c'est que nous l'avons déjà vu de la part de Márquez le samedi avec Jorge [Martin], ce qui n'a heureusement pas eu de conséquences folles, le dimanche avec moi ou par exemple au Mans avec Pecco. Si l'autre pilote ne tombe pas, c'est généralement bon. Mais si tu fais tomber l'autre, alors une putain de pénalité est le minimum. Sinon, tout le monde se rentre dedans. Brad [Binder] a fait la même chose et a été sanctionné - et c'est comme ça que ça doit être. Mais avec Marc, ils ne font jamais rien, même si c'est le pilote le plus sale".

"J'essaie toujours d'être gentil, mais je suis désolé, cette fois je suis très en colère. La course fait 27 tours et tu me fais chuter dans le troisième virage, alors je pense que tu mérites au moins une pénalité", a affirmé Bezzecchi, qui est également allé voir les responsables avec sa requête. "Je suis allé voir les stewards et j'ai essayé de leur parler. Mais ils ne voulaient pas me parler. J'ai aussi essayé de parler à Carlos Ezpeleta, et il ne voulait pas me parler. Je suis aussi allé dans le camion de Marc et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu. Mais c'était impossible. Et il m'a dit : 'Tu ne m'as pas repoussé au Mans ? Donc il m'avait bien vu. Et oui, je l'ai poussé hors de la piste au Mans - et j'ai été sanctionné pour cela. Il m'a fait chuter et il ne lui est rien arrivé".

Se montrer agressif, c'est bien, mais dans une certaine limite, a souligné le troisième du championnat du monde. "En Thaïlande, il m'a fait reculer jusqu'à Rául Fernández dans le cinquième virage du premier tour. C'est une course où j'ai envoyé valser le podium. Est-ce que je lui ai dit quelque chose pour ça ? Non, parce qu'on encaisse et on rend. Cela peut arriver. Mais pas quand cela entraîne la chute de l'autre - et de cette manière".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.