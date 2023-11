Marco Bezzecchi: Márquez è il pilota più sporco

Marco Bezzecchi non usa mai mezzi termini e non si preoccupa molto di ciò che pensano gli altri. Dopo il finale di stagione a Valencia, che si è concluso prematuramente per il 25enne italiano al primo giro, ha espresso la sua opinione in modo chiaro come al solito.

"Márquez ha deciso di porre fine alla mia gara alla terza curva", ha detto con rabbia il pilota VR46 Ducati. "Ha fatto quello che aveva già fatto in Thailandia nelle curve 5 e 6 e mi ha colpito alla schiena. Ma questa volta mi ha colpito più forte e mi ha fatto cadere. È stata una caduta davvero grossa. Mi sono fatto male anche io, mi hanno fatto male il piede sinistro e la spalla sinistra. Quindi ora entrambe le spalle non sono particolarmente in forma".

La manovra di Marc Márquez ha fatto infuriare "Bez": "Non credo che il suo stile di guida abbia bisogno di molte spiegazioni. Non hanno nemmeno mostrato il replay, ma è stato molto, molto sporco. Si vede molto bene dalla prospettiva dell'elicottero, ma lui è Márquez, quindi nessuno gli fa del male".

I commissari sportivi della FIM MotoGP hanno esaminato l'incidente, ma poco dopo hanno annunciato di non aver ritenuto necessario indagare ulteriormente. "Non hanno fatto nulla, come sempre. Per loro è sempre un incidente di gara", si è lamentato il tre volte vincitore della stagione. "Il problema è che lo abbiamo già visto da Márquez sabato con Jorge [Martin], che per fortuna non ha avuto conseguenze assurde, domenica con me o, per esempio, a Le Mans con Pecco. Se l'altro pilota non cade, di solito va tutto bene. Ma se si fa cadere l'altro, una penalità è il minimo. Altrimenti tutti si schiantano contro gli altri. Brad [Binder] ha fatto la stessa cosa e si è beccato una penalità, ed è così che deve essere. Ma non fanno mai niente a Marc, anche se è il pilota più sporco".

"Cerco sempre di essere gentile, ma mi dispiace, questa volta sono molto arrabbiato. La gara è lunga 27 giri e tu mi fai cadere alla terza curva, quindi penso che tu meriti almeno una penalità", ha affermato Bezzecchi, che si è anche rivolto ai commissari sportivi con le sue preoccupazioni. "Sono andato dai commissari e ho cercato di parlare con loro. Ma non volevano parlare con me. Ho provato a parlare anche con Carlos Ezpeleta, ma lui non ha voluto. Sono anche andato al camion di Marc e gli ho chiesto perché l'avesse fatto. Mi disse che non mi aveva visto. Ma era impossibile. E mi ha detto: "Non mi hai spinto via a Le Mans? Quindi deve avermi visto. E sì, a Le Mans l'ho spinto fuori pista - e ho ricevuto una penalità per questo. Mi ha causato un incidente e a lui non è successo nulla".

Essere aggressivi va bene, ma entro certi limiti, ha sottolineato il terzo classificato del campionato. "In Thailandia mi ha buttato dietro Rául Fernández alla quinta curva del primo giro. È stata una gara in cui ho buttato via il podio. È per questo che gli ho detto qualcosa? No, perché si prende e si restituisce. Questo succede. Ma non quando l'altro pilota cade, e in questo modo".

Risultati gara MotoGP Valencia (26.11.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.