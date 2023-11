Marco Bezzecchi: Márquez é o piloto mais sujo

Marco Bezzecchi raramente mede as suas palavras e não se preocupa muito com o que os outros pensam. Após o final da temporada em Valência, que terminou prematuramente para o italiano de 25 anos na primeira volta, ele expressou sua opinião de forma clara como de costume.

"Márquez decidiu terminar a minha corrida na terceira curva", disse o piloto da VR46 Ducati com raiva. "Ele fez o que já tinha feito na Tailândia nas curvas 5 e 6 e bateu-me nas costas. Mas desta vez bateu-me com mais força e fez-me cair. Foi uma queda muito grande. Também me magoei, magoei o pé esquerdo e o ombro esquerdo. Por isso, agora os dois ombros não estão em muito boa forma."

A manobra de Marc Márquez enfureceu "Bez": "Acho que o estilo de pilotagem dele não precisa de muita explicação. Eles nem sequer mostraram uma repetição, mas foi muito, muito sujo. Dá para ver muito bem da perspetiva do helicóptero, mas ele é Márquez, por isso ninguém o está a magoar."

Os comissários da FIM MotoGP analisaram o incidente, mas pouco tempo depois anunciaram que não viam necessidade de investigar mais. "Eles não fizeram nada, como sempre. Para eles, é sempre um acidente de corrida", queixou-se o três vezes vencedor da época. "O problema é que já vimos isso de Márquez no sábado com Jorge [Martin], que felizmente não teve nenhuma consequência maluca, no domingo comigo ou, por exemplo, em Le Mans com Pecco. Se o outro piloto não se despista, normalmente está tudo bem. Mas se batermos no outro, o mínimo é uma maldita penalização. Caso contrário, todos batem nos outros. O Brad [Binder] fez a mesma coisa e levou uma penalização - e é assim que tem de ser. Mas nunca fazem nada ao Marc, apesar de ele ser o piloto mais sujo."

"Tento sempre ser simpático, mas peço desculpa, desta vez estou muito zangado. A corrida tem 27 voltas e tu fazes-me cair na terceira curva, então acho que mereces pelo menos uma penalização", afirmou Bezzecchi, que também se dirigiu aos comissários de pista com as suas preocupações. "Fui ter com os comissários e tentei falar com eles. Mas eles não quiseram falar comigo. Também tentei falar com Carlos Ezpeleta e ele não quis falar comigo. Também fui à carrinha do Marc e perguntei-lhe porque tinha feito aquilo. Ele disse que não me tinha visto. Mas isso era impossível. E ele disse: 'Não me empurraste em Le Mans? Então ele deve ter-me visto. E sim, eu empurrei-o para fora da pista em Le Mans - e recebi uma penalização por isso. Ele provocou o meu acidente e não lhe aconteceu nada".

Ser agressivo é bom, mas dentro de certos limites, enfatizou o piloto terceiro colocado no campeonato. "Na Tailândia, ele me jogou para trás de Rául Fernández na quinta curva da primeira volta. Foi uma corrida em que deitei fora o pódio. Foi por isso que lhe disse alguma coisa? Não, porque se recebe e se devolve. Isso acontece. Mas não quando o outro piloto se despista - e desta forma."

Resultados da corrida de MotoGP de Valência (26.11.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.