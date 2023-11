Officiel : L'équipe CryptoDATA perd des places en MotoGP

Le désaccord entre le PDG de CryptoDATA, Ovidiu Toma, le directeur général de l'équipe, Razlan Razali, qui détient 40% des parts de l'équipe, et la direction de Dorna est apparu au grand jour dès Doha. Le conflit entre les parties contractantes a atteint son point culminant à Valence, car il est apparu entre-temps que le manager britannique du sponsoring Jeremy Appleton (anciennement employé chez Alpinestars et Triumph) avait déjà introduit dans le paddock du MotoGP lors du GP d'Autriche un groupe d'investisseurs américains désireux de reprendre une équipe de MotoGP.

Ces dernières semaines, l'équipe cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia a fait l'objet d'accusations répétées d'irrégularités financières. En outre, la Dorna a fait savoir aujourd'hui que l'équipe RNF avait enfreint et violé à plusieurs reprises le "Participation Agreement".

Le comité de sélection MotoGP (composé de la FIM, de l'IRTA et de la Dorna) a donc décidé de ne pas accorder de licence au CryptoDATA RNF MotoGP Team pour la saison 2024 du championnat du monde.

Le comité de sélection examine désormais différentes candidatures pour les deux créneaux de l'équipe satellite. La demande de Leopard Racing a déjà été rejetée. Mais le bruit a couru à Valence que le millionnaire américain Justin Marks, propriétaire de l'équipe à succès Track House NASCAR, est intéressé par la reprise d'une nouvelle "équipe indépendante" avec du matériel Aprilia. Il est également prêt à reprendre l'équipe technique complète de RNF ainsi que les contrats avec Aprilia Racing.

Rien ne changera non plus au niveau du duo de pilotes, puisque Miguel Oliveira et Raúl Fernandez (magnifique cinquième hier lors de la finale du championnat du monde) sont sous contrat Aprilia jusqu'à fin 2024. Oliveira étant blessé depuis le GP du Qatar (omoplate cassée), seul Raúl Fernández sortira demain lors du test de mardi pour tester pour la première fois l'Aprilia RS-GP23. Oliveira a déjà pu essayer ce modèle le 11 septembre à Misano.