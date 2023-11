Ufficiale: il team CryptoDATA perde posti in MotoGP

Questo sviluppo era previsto fin dal GP del Qatar. In seguito al licenziamento del direttore del team Razlan Razali, il proprietario di maggioranza della RNF, CryptoDATA, perde i due slot della MotoGP.

La spaccatura tra l'amministratore delegato di CryptoDATA Ovidiu Toma, il deposto direttore del team Razlan Razali, che tuttavia possiede il 40% delle azioni della squadra, e la direzione della Dorna era già emersa a Doha. La disputa tra i partner contrattuali è culminata a Valencia, quando è emerso che il responsabile delle sponsorizzazioni britannico Jeremy Appleton (ex dipendente di Alpinestars e Triumph) aveva già portato un gruppo di investitori statunitensi nel paddock della MotoGP durante il GP d'Austria con l'intenzione di rilevare un team di MotoGP.

Il team cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia è stato oggetto di ripetute accuse di incongruenze finanziarie nelle ultime settimane, e Dorna ha anche annunciato oggi che il team RNF ha violato e infranto il "Participation Agreement" in diverse occasioni.

Il Comitato di Selezione della MotoGP (composto da FIM, IRTA e Dorna) ha quindi deciso di non concedere al CryptoDATA RNF MotoGP Team una licenza per la stagione 2024 del Campionato del Mondo.

Il Comitato di Selezione sta ora esaminando diverse candidature per i due slot del team satellite. La domanda di Leopard Racing è già stata respinta. Tuttavia, a Valencia si è diffusa la voce che il milionario statunitense Justin Marks, proprietario del team Track House NASCAR, sia interessato a rilevare un nuovo "team indipendente" con attrezzature Aprilia. È anche disposto a rilevare l'intero team tecnico della RNF e i contratti con Aprilia Racing.

Anche la coppia di piloti non cambierà, visto che Miguel Oliveira e Raúl Fernandez (ieri ottimo quinto posto nella finale del Campionato del Mondo) hanno un contratto con Aprilia fino alla fine del 2024. Poiché Oliveira è infortunato dal GP del Qatar (frattura della scapola), solo Raúl Fernández parteciperà al test di domani, martedì, per provare per la prima volta la Aprilia RS-GP23. Oliveira ha già potuto provare questo modello l'11 settembre a Misano.