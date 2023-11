Oficial: Equipa CryptoDATA perde lugares no MotoGP

Este desenvolvimento tem estado a ser planeado desde o GP do Qatar. Na sequência do despedimento do chefe de equipa Razlan Razali, a CryptoDATA, proprietária maioritária da RNF, perde as duas vagas no MotoGP.

A divisão entre o CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, o chefe de equipa deposto Razlan Razali, que, no entanto, detém 40% das acções da equipa, e a direção da Dorna já se tinha tornado evidente em Doha. A disputa entre os parceiros contratuais culminou em Valência, uma vez que se tornou evidente que o gestor de patrocínios britânico Jeremy Appleton (anteriormente empregado pela Alpinestars e pela Triumph) já tinha trazido um grupo de investidores norte-americanos para o paddock de MotoGP no GP da Áustria com a intenção de adquirir uma equipa de MotoGP.

A equipa cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia tem sido alvo de repetidas alegações de inconsistências financeiras nas últimas semanas, e a Dorna também anunciou hoje que a equipa RNF tinha violado e violado o "Acordo de Participação" em várias ocasiões.

O Comité de Seleção de MotoGP (composto pela FIM, IRTA e Dorna) decidiu, portanto, não conceder à equipa CryptoDATA RNF MotoGP uma licença para a época do Campeonato do Mundo de 2024.

O Comité de Seleção está agora a analisar várias candidaturas para as duas vagas da equipa satélite. A candidatura da Leopard Racing já foi rejeitada. No entanto, em Valência, espalhou-se a notícia de que o milionário norte-americano Justin Marks, proprietário da bem sucedida equipa Track House NASCAR, está interessado em assumir o controlo de uma nova "equipa independente" com equipamento Aprilia. Ele também está preparado para assumir toda a equipa técnica da RNF, bem como os contratos com a Aprilia Racing.

A dupla de pilotos também não vai mudar, uma vez que Miguel Oliveira e Raúl Fernandez (que ontem fez um excelente quinto lugar na final do Campeonato do Mundo) têm contratos com a Aprilia até ao final de 2024. Como Oliveira está lesionado desde o GP do Qatar (omoplata partida), apenas Raúl Fernández vai estar presente no teste de terça-feira para testar a Aprilia RS-GP23 pela primeira vez. Oliveira já teve a oportunidade de testar este modelo a 11 de setembro em Misano.