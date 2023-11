Repsol-Honda: El nombre de Márquez se borra

Marc Márquez logró el sábado el último podio de su era Honda en la final del Campeonato del Mundo de MotoGP en Valencia, y el domingo voló espectacularmente de su moto tras una colisión con el aspirante al título mundial Jorge Martín. 24 horas después, Repsol-Honda ya no tiene ninguna prueba de los once años de presencia del seis veces Campeón del Mundo de MotoGP y 59 veces ganador de MotoGP. Aunque todavía faltan las palabras "Luca Marini" en la cabeza tractora del camión del equipo, el nombre de Marc Márquez ya ha desaparecido.

La superestrella había subrayado el domingo: "La puerta de Honda sigue abierta", dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

"Estoy contento de repetirlo, aunque a los otros fabricantes no les guste oírlo: Honda seguirá siendo siempre el equipo de mi vida, el equipo de mi carrera. He ganado seis títulos mundiales y muchas victorias con HRC. No podré volver a hacerlo con ningún otro fabricante. Honda siempre será el equipo más especial en mi corazón. Pero ya veremos si volvemos a trabajar juntos en el futuro. No es una decisión que tome solo".

En Ducati en 2024, Marc Márquez tendrá que imponerse a otros calibres que en Honda, donde sus siete compañeros de marca serán Bagnaia, Bastianini, Martin, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio y su hermano Alex.

El fabricante italiano no cree mucho en las órdenes de establo, pero al menos los pilotos de la Desmosedici deberían comportarse de forma justa y limpia en sus duelos.

El medallista de bronce del Campeonato del Mundo Marco Bezzecchi, que se cayó el domingo en Valencia tras una colisión con Marc Márquez, describió ayer al Soanier como el "piloto más sucio de MotoGP" y dijo que no esperaba que Marc Márquez mostrara ninguna consideración por los demás pilotos de Ducati.

Marc Márquez no quiso comentar las declaraciones del italiano. "No quiero perder el tiempo con esta persona".

Obviamente, el afecto entre Márquez y Bezzecchi está a un nivel similar al que existe entre Marc y el descubridor de Bezzecchi, Valentino Rossi.