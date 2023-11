Repsol-Honda : Le nom de Márquez est effacé

Samedi, lors de la finale du championnat du monde MotoGP à Valence, Marc Márquez a réussi à monter sur le dernier podium de son ère Honda. Dimanche, il est tombé de sa moto de manière spectaculaire après avoir percuté le candidat au championnat du monde Jorge Martin. Vingt-quatre heures plus tard, il n'existe plus aucune trace chez Repsol-Honda de la présence pendant onze ans du sextuple champion du monde MotoGP et 59 fois vainqueur en MotoGP. Sur le tracteur du camion de l'équipe, il manque certes encore l'inscription "Luca Marini", mais le nom de Marc Márquez a déjà disparu.

Pourtant, la superstar avait encore souligné dimanche que "la porte reste ouverte chez Honda", laissant ainsi ouverte la possibilité d'un éventuel retour à l'avenir.

"Je le répète volontiers, même si les autres constructeurs ne veulent peut-être pas l'entendre : Honda restera toujours l'équipe de ma vie, l'équipe de ma carrière. J'ai remporté six titres de champion du monde et de nombreuses victoires avec HRC. Je ne pourrai plus le faire avec aucun autre constructeur. Honda restera toujours l'équipe la plus spéciale dans mon cœur. Mais nous verrons bien si nous collaborons à nouveau à l'avenir. Après tout, ce n'est pas une décision que je prends seul".

Chez Ducati, Marc Márquez devra s'imposer en 2024 face à d'autres calibres que ceux qu'il a récemment affrontés chez Honda, ses sept collègues de marque y seront Bagnaia, Bastianini, Martin, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio et son frère Alex.

Le constructeur italien ne croit pas beaucoup à l'ordre d'écurie, mais au moins les pilotes Desmosedici doivent se comporter de manière loyale et propre dans leurs duels.

Le troisième du championnat du monde Marco Bezzecchi, qui a chuté dimanche à Valence après une collision avec Marc Márquez, a qualifié hier le Soanier de "pilote de MotoGP le plus sale" et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Marc Márquez fasse preuve de considération envers les autres pilotes Ducati.

Marc Márquez n'a pas souhaité s'exprimer sur les déclarations de l'Italien. "Je ne veux pas perdre de temps avec cette personne".

Manifestement, l'affection entre Márquez et Bezzecchi est d'un niveau similaire à celle entre Marc et Valentino Rossi, le découvreur de Bezzecchi.