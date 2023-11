Repsol-Honda: il nome di Márquez è cancellato

Marc Márquez ha ottenuto l'ultimo podio della sua era Honda nella finale del Campionato del Mondo di MotoGP a Valencia sabato, e domenica è volato via dalla sua moto in modo spettacolare dopo una collisione con il contendente al campionato del mondo Jorge Martin. 24 ore dopo, Repsol-Honda non ha più alcuna traccia degli undici anni di presenza del sei volte campione del mondo e 59 volte vincitore del MotoGP. Sebbene sulla motrice del camion del team manchi ancora la scritta "Luca Marini", il nome di Marc Márquez è già scomparso.

La superstar aveva sottolineato domenica: "La porta della Honda rimane aperta", lasciando quindi aperto un possibile ritorno in futuro.

"Sono felice di ripeterlo, anche se agli altri costruttori potrebbe non piacere sentirlo: La Honda rimarrà sempre la squadra della mia vita, la squadra della mia carriera. Ho vinto sei titoli mondiali e molte vittorie con HRC. Non potrò farlo di nuovo con nessun altro costruttore. Honda sarà sempre la squadra più speciale nel mio cuore. Ma vedremo se lavoreremo ancora insieme in futuro. Non è una decisione che prendo da solo".

Alla Ducati nel 2024, Marc Márquez dovrà farsi valere contro altri calibri rispetto alla Honda, dove i suoi sette colleghi di marca saranno Bagnaia, Bastianini, Martin, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio e il fratello Alex.

La Casa italiana non crede molto negli ordini di scuderia, ma almeno i piloti della Desmosedici dovrebbero comportarsi in modo corretto e pulito nei loro duelli.

Il bronzo iridato Marco Bezzecchi, caduto domenica a Valencia in seguito a una collisione con Marc Márquez, ha descritto ieri il Soanier come il "pilota più sporco della MotoGP" e ha detto che non si aspetta che Marc Márquez mostri alcuna considerazione per gli altri piloti Ducati.

Marc Márquez non ha voluto commentare le dichiarazioni dell'italiano. "Non voglio perdere tempo con questa persona".

Ovviamente, l'affetto tra Márquez e Bezzecchi è di livello simile a quello tra Marc e lo scopritore di Bezzecchi, Valentino Rossi.