Repsol-Honda: O nome Márquez é apagado

Marc Márquez alcançou o último lugar no pódio da sua era Honda na final do Campeonato do Mundo de MotoGP em Valência, no sábado, e no domingo voou espetacularmente da sua moto após uma colisão com o candidato ao título mundial Jorge Martin. 24 horas depois, a Repsol-Honda já não tem qualquer prova da presença de onze anos do seis vezes Campeão do Mundo de MotoGP e 59 vezes vencedor de MotoGP. Embora as palavras "Luca Marini" ainda não apareçam na unidade de tração do camião da equipa, o nome Marc Márquez já desapareceu.

O astro havia enfatizado no domingo: "A porta da Honda continua aberta" - e, portanto, deixou em aberto um possível retorno no futuro.

"Fico feliz em repetir, mesmo que os outros fabricantes não gostem de ouvir isso: A Honda continuará sempre a ser a equipa da minha vida, a equipa da minha carreira. Conquistei seis títulos de campeão do mundo e muitas vitórias com a HRC. Não poderei voltar a fazê-lo com qualquer outro construtor. A Honda será sempre a equipa mais especial no meu coração. Mas veremos se voltamos a trabalhar juntos no futuro. Esta não é uma decisão que eu tome sozinho".

Na Ducati em 2024, Marc Márquez terá de se afirmar contra outros calibres do que na Honda, onde os seus sete colegas de marca serão Bagnaia, Bastianini, Martin, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio e o irmão Alex.

O construtor italiano não acredita muito em ordens estáveis, mas pelo menos os pilotos da Desmosedici devem comportar-se de forma justa e limpa nos seus duelos.

O medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, Marco Bezzecchi, que caiu em Valência no domingo após uma colisão com Marc Márquez, descreveu ontem o Soanier como o "piloto mais sujo do MotoGP" e disse que não esperava que Marc Márquez mostrasse qualquer consideração pelos outros pilotos da Ducati.

Marc Márquez não quis comentar as declarações do italiano. "Não quero perder tempo com esta pessoa".

Obviamente, o afeto entre Márquez e Bezzecchi está a um nível semelhante ao que existe entre Marc e Valentino Rossi, o descobridor de Bezzecchi.