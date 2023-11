Fabio Di Giannantonio: "Derramé algunas lágrimas"

Cuando Fabio Di Giannantonio ganó su primera carrera de MotoGP bajo los focos de Lusail hace ocho días, aún estaba sin moto para 2024 porque Marc Márquez ocupaba su lugar en el Gresini Racing. Sin embargo, tras su victoria en Qatar, "Diggia" firmó como sucesor de Marini en el futuro Pertamina Enduro VR46 Racing Team. El acuerdo, válido por una temporada, se confirmó oficialmente el lunes tras el final de temporada.

A Di Giannantonio le costó despedirse de su familia Gresini tras otra gran actuación en el final de temporada en Valencia(cruzó la línea de meta en segundo lugar, cuarto debido a una infracción en la presión de los neumáticos): "Hoy ya he publicado un post bastante romántico. No he escrito mucho, pero lo he dicho todo. Tengo muchas emociones con este equipo. Nos hemos odiado, nos hemos querido, nos hemos dejado, nos hemos vuelto a juntar y nos hemos vuelto a perder... Realmente son muchas emociones y para mí ésta siempre ha sido mi casa. El domingo, cuando vacié mi despacho y me quedé sola, intenté recomponerme, pero acabé derramando algunas lágrimas".

El lunes por la tarde, Roman, de 25 años, habló abiertamente por primera vez de su futuro en el VR46 ante un reducido grupo de periodistas. ¿Cuándo se concretó? "Esta mañana", bromeó. "No, claro que ha sido un proceso. Durante el fin de semana de la carrera, nunca quiero que me informen de cosas que no tienen que ver con lo que está pasando en la pista. Después de la carrera, lo ultimamos todo y estaba seguro al 100% de que podría correr el martes y el año que viene".

Diggia se ha mostrado exteriormente tranquilo en las últimas semanas y meses. Ha insistido repetidamente en que sólo se concentraba en su trabajo en la pista y que el resto era trabajo de su mánager Diego Tavano. Pero, ¿hubo momentos difíciles en los que estuvo a punto de perder la esperanza de continuar su carrera en MotoGP? "Por supuesto que sí. Cuando estás sentado en casa, obviamente es un poco más difícil no pensar en el futuro. Hace unos meses, todo era muy difícil, para ser sincero. Pero en estos casos, tú eres tu propia fuerza, y sobre todo el grupo que tienes a tu alrededor. Tengo que decir que cuento con un equipo fantástico: Familia, amigos, mi novia, mi equipo en casa. Siempre hemos intentado no centrarnos demasiado en el futuro, sino más bien en el presente y en el trabajo. Lo hemos conseguido, pero desde luego no todo han sido rosas y sol durante este tiempo".

"Es lo que hay. Este es nuestro mundo en este deporte y al final del día tienes que rendir cuando estás al más alto nivel del motociclismo. Las plazas son bastante limitadas, así que tienes que ser rápido. Seguro que este año ha sido un poco difícil, pero ahora estoy muy contento y sólo quiero ver lo positivo. He conseguido una gran plaza para el año que viene y hemos terminado la temporada a un nivel muy alto".

Pilotar como italiano en el equipo de la leyenda de MotoGP Valentino Rossi, después de que el futuro de Diggia en MotoGP fuera incierto durante tanto tiempo, es como ganar la lotería para Fabio. "Sí, todavía estoy tratando de entender realmente lo que está pasando. Es un momento increíble, estoy muy orgulloso. Saber que voy a pilotar una bestia en el equipo de Valentino es genial. Creo que puedo aprender mucho de él. Es una gran oportunidad para mí".

Di Giannantonio sólo ha hablado con "Vale" por teléfono en los últimos días. "Pero quiero reunirme con él y, en primer lugar, agradecerle su confianza. Luego, siempre es agradable charlar con Valentino. Siempre se puede aprender algo".

¿Le debe una pizza a Marini por haberle dado un puesto en el equipo cliente Ducati de Tavullia? "En realidad, me debe una pizza porque me robó la pole en Qatar y como consecuencia perdí la bonificación", respondió Di Giannantonio riendo. "Así que podemos decir que estamos en paz".

Tras su tercer puesto en Phillip Island, las posibilidades de Diggia de entrar en el equipo oficial de Honda habían aumentado entretanto, antes de que la elección recayera en Luca Marini. ¿Se vio Fabio alguna vez con los colores de Repsol? "Simplemente estaba centrado en sacar el máximo partido a la pista. Y cuando llegamos aquí a Valencia, sinceramente me vi con los colores amarillo y negro", sonríe el nuevo fichaje de VR46.