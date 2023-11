Fabio Di Giannantonio : "Quelques larmes versées".

Lorsque Fabio Di Giannantonio a remporté sa première course de MotoGP sous les projecteurs de Lusail il y a huit jours, il était encore sans moto pour 2024, Marc Márquez prenant sa place chez Gresini Racing. Après sa victoire au Qatar, "Diggia" a toutefois été engagé comme successeur de Marini dans la future équipe Pertamina Enduro VR46 Racing. L'accord, valable pour une saison, a également été officialisé lundi après la finale de la saison.

Di Giannantonio a eu du mal à faire ses adieux à sa famille Gresini après une nouvelle performance de haut niveau lors de la finale de la saison à Valence(deuxième à l'arrivée, quatrième en raison d'une infraction sur la pression des pneus) : "J'ai déjà posté un message assez romantique aujourd'hui. J'ai peu écrit, mais j'ai tout dit. Beaucoup d'émotions me lient à cette équipe. Nous nous sommes détestés, nous nous sommes aimés, nous nous sommes quittés, nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes perdus à nouveau... C'est vraiment beaucoup d'émotions et pour moi, cela a toujours été ma maison. Dimanche, quand j'ai vidé mon bureau et que je me suis retrouvé seul, j'ai essayé de me ressaisir, mais j'ai fini par verser quelques larmes".

Lundi après-midi, dans un petit groupe de journalistes, le Romain de 25 ans a parlé pour la première fois ouvertement de son avenir avec la troupe VR46. Quand celui-ci a-t-il été fixé ? "Ce matin", a-t-il plaisanté. "Non, c'était bien sûr un processus. Pendant le week-end de course, je ne veux jamais être informé de choses qui ne concernent pas ce qui se passe sur la piste. Après la course, nous avons tout finalisé et j'étais sûr à 100 % de pouvoir rouler mardi et l'année prochaine".

Diggia s'est montré extérieurement très calme au cours des dernières semaines et des derniers mois. Il s'est concentré uniquement sur son travail sur la piste, le reste étant le travail de son manager Diego Tavano, a-t-il affirmé à plusieurs reprises. Mais a-t-il connu des moments difficiles, où il avait presque abandonné l'espoir de poursuivre sa carrière en MotoGP ? "Certainement, oui. Quand tu es chez toi, c'est évidemment un peu plus difficile de ne pas penser à l'avenir. Il y a quelques mois, tout était très difficile, pour être honnête. Mais dans ces cas-là, tu es ta propre force - et surtout le groupe que tu as autour de toi. Je dois dire que j'ai une équipe fantastique : Ma famille, mes amis, ma petite amie, mon équipe à la maison. Nous avons toujours essayé de ne pas trop nous focaliser sur l'avenir, mais plutôt sur le présent et de travailler. C'est ce que nous avons fait, mais il est certain que tout n'a pas été rose pendant cette période".

"C'est comme ça. C'est notre monde dans ce sport et, en fin de compte, tu dois délivrer la performance quand tu es au plus haut niveau du sport moto. Les places sont assez limitées, il faut donc être rapide. Cette année a certainement été un peu difficile, mais je suis maintenant super heureux et je ne veux voir que les choses positives. J'ai fini par obtenir une super place pour l'année prochaine et nous avons terminé la saison à un très haut niveau".

Piloter en tant qu'Italien dans l'équipe de la légende du MotoGP Valentino Rossi, après que l'avenir de Diggia en MotoGP ait été si longtemps incertain, a l'impression que Fabio a gagné à la loterie. "Oui, je suis encore en train de comprendre vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est un moment incroyable, je suis très fier. Savoir que je vais piloter une bête dans l'équipe de Valentino, c'est génial. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de lui. C'est une super opportunité pour moi".

Ces derniers jours, Di Giannantonio n'a échangé avec "Vale" que par téléphone. "Mais je veux le rencontrer et le remercier tout d'abord pour sa confiance. Ensuite, c'est toujours agréable de s'entretenir avec Valentino. On peut toujours y apprendre quelque chose".

Doit-il une pizza à Marini pour lui avoir laissé la place dans l'équipe cliente Ducati de Tavullia ? "En fait, il me doit une pizza parce qu'il m'a volé la pole au Qatar et que j'ai ainsi perdu le bonus", a rétorqué Di Giannantonio en riant. "Nous pouvons donc dire que nous sommes quittes".

Après sa troisième place à Phillip Island, les chances de Diggias d'intégrer l'équipe d'usine Honda avaient entre-temps augmenté, avant que le choix ne se porte sur Luca Marini. Fabio s'est-il déjà vu sous les couleurs de Repsol ? "J'étais simplement concentré sur le fait de faire le maximum sur la piste. Et quand nous sommes arrivés ici à Valence, je me suis honnêtement vu en jaune et noir", sourit la nouvelle recrue de VR46.