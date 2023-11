Fabio Di Giannantonio: "Ho versato qualche lacrima".

Lunedì a Valencia, Fabio Di Giannantonio ha parlato apertamente per la prima volta del suo futuro con il VR46 Racing Team di Valentino Rossi. Il vincitore del Qatar è orgoglioso di questo, ma allo stesso tempo ha trovato parole romantiche per Gresini.

Quando Fabio Di Giannantonio ha vinto la sua prima gara di MotoGP sotto i riflettori di Lusail, otto giorni fa, era ancora senza moto per il 2024 perché Marc Márquez stava prendendo il suo posto alla Gresini Racing. Dopo la vittoria in Qatar, però, "Diggia" è stato ingaggiato come successore di Marini nel futuro Pertamina Enduro VR46 Racing Team. L'accordo, valido per una stagione, è stato confermato ufficialmente lunedì dopo il finale di stagione.

Per Di Giannantonio è stato difficile dire addio alla sua famiglia Gresini dopo un'altra grande prestazione nel finale di stagione a Valencia(tagliando il traguardo al secondo posto, quarto a causa di un'infrazione alla pressione degli pneumatici): "Ho già pubblicato un post abbastanza romantico oggi. Non ho scritto molto, ma ho detto tutto. Ho provato molte emozioni con questa squadra. Ci siamo odiati, ci siamo amati, ci siamo lasciati, siamo tornati insieme e ci siamo persi di nuovo... Sono davvero tante emozioni e per me questa è sempre stata la mia casa. Quando domenica ho sgomberato il mio ufficio e sono rimasto solo, ho cercato di ricompormi ma ho finito per versare qualche lacrima".

Lunedì pomeriggio, il 25enne romano ha parlato per la prima volta apertamente del suo futuro con la squadra di VR46 a un piccolo gruppo di giornalisti. Quando è stato definito? "Stamattina", ha scherzato. "No, ovviamente è stato un processo. Durante il weekend di gara, non voglio mai essere informato su cose che non riguardano ciò che sta accadendo in pista. Dopo la gara abbiamo messo a punto tutto ed ero sicuro al 100% di poter correre martedì e l'anno prossimo".

Diggia è stato esteriormente calmo nelle ultime settimane e mesi. Ha più volte sottolineato che si stava concentrando solo sul lavoro in pista e che il resto era compito del suo manager Diego Tavano. Ma ci sono stati anche momenti difficili in cui ha quasi abbandonato la speranza di continuare la sua carriera in MotoGP? "Sicuramente sì. Quando sei seduto a casa, è ovviamente più difficile non pensare al futuro. Qualche mese fa, ad essere sinceri, era tutto molto difficile. Ma in questi casi sei tu la tua forza, e soprattutto il gruppo che hai intorno. Devo dire che ho una squadra fantastica: La famiglia, gli amici, la mia ragazza, la mia squadra a casa. Abbiamo sempre cercato di non concentrarci troppo sul futuro, ma più sul presente e sul lavoro. Ci siamo riusciti, ma di certo non è stato tutto rose e fiori in questo periodo".

"È quello che è. Questo è il nostro mondo in questo sport e alla fine della giornata devi fornire le prestazioni quando sei al massimo livello del motociclismo. I posti sono piuttosto limitati, quindi bisogna essere veloci. Sicuramente quest'anno è stato un po' difficile, ma ora sono molto felice e voglio solo vedere gli aspetti positivi. Alla fine ho ottenuto un ottimo posto per il prossimo anno e abbiamo concluso la stagione a un livello molto alto".

Guidare come italiano nella squadra della leggenda della MotoGP Valentino Rossi, dopo che il futuro della MotoGP di Diggia è stato incerto per tanto tempo, è come aver vinto la lotteria per Fabio. "Sì, sto ancora cercando di capire bene cosa sta succedendo. È un momento incredibile, sono molto orgoglioso. Sapere che piloterò una bestia nel team di Valentino è fantastico. Penso di poter imparare molto da lui. È una grande opportunità per me".

Di Giannantonio ha parlato con "Vale" solo per telefono negli ultimi giorni. "Ma voglio incontrarlo e innanzitutto ringraziarlo per la fiducia. Poi è sempre bello fare due chiacchiere con Valentino. Si può sempre imparare qualcosa".

Deve una pizza a Marini per avergli dato un posto nel team clienti Ducati di Tavullia? "In realtà mi deve una pizza perché mi ha rubato la pole in Qatar e di conseguenza ho perso il bonus", ha risposto Di Giannantonio con una risata. "Quindi possiamo dire che siamo pari".

Dopo il suo terzo posto a Phillip Island, le possibilità di Diggia di entrare nel team Honda works erano aumentate nel frattempo, prima che la scelta cadesse su Luca Marini. Fabio si è mai visto con i colori Repsol? "Ero semplicemente concentrato a ottenere il massimo dalla pista. E quando siamo venuti qui a Valencia, onestamente mi vedevo con i colori giallo e nero", ha sorriso il neo-acquisto di VR46.