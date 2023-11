Fabio Di Giannantonio: "Derramei algumas lágrimas"

Na segunda-feira em Valência, Fabio Di Giannantonio falou abertamente pela primeira vez sobre o seu futuro com a VR46 Racing Team de Valentino Rossi. O vencedor do Qatar está orgulhoso deste facto, mas ao mesmo tempo encontrou palavras românticas para a Gresini.

Quando Fabio Di Giannantonio venceu a sua primeira corrida de MotoGP sob os holofotes de Lusail, há oito dias, ainda estava sem moto para 2024, porque Marc Márquez estava a ocupar o seu lugar na Gresini Racing. No entanto, após a sua vitória no Qatar, "Diggia" foi contratado como sucessor de Marini na futura Pertamina Enduro VR46 Racing Team. O acordo, que é válido por uma época, foi oficialmente confirmado na segunda-feira após o final da época.

Di Giannantonio teve dificuldade em despedir-se da sua família Gresini depois de mais uma forte prestação no final da época em Valência(cruzando a linha de chegada em segundo lugar, quarto devido a uma infração na pressão dos pneus): "Já publiquei um post bastante romântico hoje. Não escrevi muito, mas disse tudo. Tenho muitas emoções com esta equipa. Odiámo-nos, amámo-nos, deixámo-nos, voltámos a juntar-nos e voltámos a perder-nos... São muitas emoções e, para mim, esta sempre foi a minha casa. No domingo, quando saí do meu escritório e fiquei sozinho, tentei recompor-me, mas acabei por derramar algumas lágrimas".

Na tarde de segunda-feira, Roman, de 25 anos, falou abertamente pela primeira vez sobre o seu futuro com a equipa VR46 perante um pequeno grupo de jornalistas. Quando é que o assunto ficou resolvido? "Hoje de manhã", brincou. "Não, claro que foi um processo. Durante o fim de semana de corrida, nunca quero ser informado sobre coisas que não estão relacionadas com o que está a acontecer na pista. Depois da corrida, finalizámos tudo e fiquei 100 por cento seguro de que podia correr na terça-feira e no próximo ano."

Diggia tem-se mostrado exteriormente calmo nas últimas semanas e meses. Ele enfatizou repetidamente que estava apenas concentrado em seu trabalho na pista e que o resto era trabalho de seu empresário Diego Tavano. Mas houve também momentos difíceis em que ele quase perdeu a esperança de continuar a sua carreira no MotoGP? "Claro que sim. Quando estamos sentados em casa, é obviamente um pouco mais difícil não pensar no futuro. Há alguns meses atrás, tudo era muito difícil, para ser honesto. Mas, nestes casos, somos a nossa própria força e, sobretudo, a do grupo que nos rodeia. Devo dizer que tenho uma equipa fantástica: Família, amigos, a minha namorada, a minha equipa em casa. Sempre tentámos não nos concentrar demasiado no futuro, mas mais no presente e no trabalho. Fizemo-lo, mas nem tudo foram rosas e sol durante este período".

"É o que é. Este é o nosso mundo neste desporto e, no final do dia, temos de ter um bom desempenho quando estamos ao mais alto nível do motociclismo. Os lugares são muito limitados, por isso temos de ser rápidos. É certo que este ano tem sido um pouco difícil, mas agora estou muito feliz e só quero ver os aspectos positivos. Acabei por conseguir um ótimo lugar para o próximo ano e terminámos a época a um nível muito elevado."

Pilotar como italiano na equipa da lenda do MotoGP Valentino Rossi, depois de o futuro de Diggia no MotoGP ter sido incerto durante tanto tempo, é como ganhar a lotaria para Fabio. "Sim, ainda estou a tentar perceber o que está a acontecer. É um momento incrível, estou muito orgulhoso. Saber que vou pilotar uma besta na equipa do Valentino é fantástico. Acho que posso aprender muito com ele. É uma grande oportunidade para mim".

Di Giannantonio só falou com "Vale" por telefone nos últimos dias. "Mas quero encontrar-me com ele e, antes de mais, agradecer-lhe a confiança. Depois, é sempre bom ter uma conversa com o Valentino. Podemos sempre aprender alguma coisa".

Ele deve uma pizza a Marini por lhe ter dado um lugar na equipa cliente da Ducati de Tavullia? "Na verdade, ele deve-me uma pizza porque me roubou a pole no Qatar e perdi o bónus por isso," respondeu Di Giannantonio com uma gargalhada. "Por isso, podemos dizer que estamos quites."

Após o seu terceiro lugar em Phillip Island, as hipóteses de Diggia se juntar à equipa de trabalho da Honda aumentaram entretanto, antes de a escolha recair sobre Luca Marini. Alguma vez Fabio se viu com as cores da Repsol? "Estava simplesmente concentrado em tirar o máximo partido da pista. E quando chegámos aqui a Valência, vi-me honestamente com as cores amarelas e pretas", sorriu o recém-contratado da VR46.