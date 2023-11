CryptoDATA amenaza con emprender acciones legales contra Dorna

La respuesta de CryptoDATA, anterior propietario mayoritario al 60% del equipo cliente RNF-Aprilia, al mensaje del Comité de Selección de MotoGP (formado por la FIM, IRTA y Dorna) no se ha hecho esperar.

"Nuestro equipo se enfrenta a una situación paradójica, que recuerda a una comedia, pero con implicaciones muy serias", continuó el director general de CryptoDATA, el rumano Ovidiu Toma, su intercambio de golpes con Dorna en la plataforma online X (antes Twitter). "Dorna, como máxima autoridad en MotoGP, se ha dirigido a nosotros con una propuesta que podría ser el guión de una película de Hollywood. Querían que vendiéramos nuestro equipo por un precio ridículo. Nos preguntamos si debíamos pedir un autógrafo a cambio de esta "generosa" oferta".

Los anteriores propietarios rumanos sospechan que Dorna ha ofrecido a los estadounidenses la posibilidad de dos plazas en MotoGP durante la temporada 2023. Sin embargo, es poco probable que esta suposición se base en la verdad, porque el Grupo Pierer tampoco consiguió ninguna plaza, ya que las dos vacantes (de Suzuki) siguen reservadas para un nuevo fabricante, y no para un equipo cliente, aunque venga de América, la tierra de las oportunidades.

La declaración de CryptoDATA sobre X adquiere a veces rasgos infantiles y parece alejada de la realidad.

"Parece que Dorna quiere echarnos del campeonato", continúa el texto. "Son tan creativos en sus razonamientos que se podría hacer una enmienda con ellos. Tenemos contrato hasta finales de 2026, pero el lema parece ser 'mi campeonato, mis leyes no escritas'. Los párrafos de los contratos no parecen importar".

Los directivos de CryptoDATA están reaccionando a la disputa con Dorna como niños pequeños maleducados a los que les han quitado su juguete favorito".

Los anteriores propietarios del equipo están decepcionados y quieren contraatacar. "Acudiremos a los tribunales y demandaremos una compensación sustancial por los daños causados a nuestro negocio y nuestra reputación", se anunció.

Al final, se envió un mensaje a Dorna: Incluso en el automovilismo, donde la velocidad desempeña un papel esencial, la ética y la legalidad no deben descuidarse.

Pero el equipo CryptoDATA se enfrenta a un desastre. Sin las plazas de MotoGP, toda la empresa de carreras, que no posee nada más que los contratos con IRTA y Dorna, no vale nada.

Y aún está por ver si los rumanos pueden demostrar algún daño real en los tribunales. Y una sentencia judicial podría tardar dos o tres años.

El Comité de Selección de MotoGP tiene derecho a asignar las plazas de MotoGP.

Algunos equipos cliente como Pramac o Tech3 han estado allí desde el comienzo de la era de cuatro tiempos de MotoGP en 2002.

Los one-hit wonders que no reconocen o no quieren reconocer las legalidades no tienen una larga vida en este entorno.

Sobre todo cuando llegan a un acuerdo de 1,5 millones de euros con Dorna por los derechos de denominación del GP de Austria y luego deben la mitad.

No ayuda que el contrato de los derechos de denominación del GP de Austria para CryptoDATA se comprara con la empresa "EAI Technologies" y que las acciones de RNF Racing sean propiedad de "CDT SPORTS AND MEDIA SRL".

Donde pone CryptoDATA, también hay CryptoDATA.