CryptoDATA menace de porter plainte contre Dorna

La bataille de boue entre l'ancien copropriétaire de RNF Racing, CryptoDATA, et la Dorna devient de plus en plus sordide.

La réponse de CryptoDATA, jusqu'ici propriétaire majoritaire à 60% de l'équipe cliente de RNF-Aprilia, au message du MotoGP Selection Committee (composé de la FIM, de l'IRTA et de Dorna) ne s'est pas fait attendre.

"Notre équipe est confrontée à une situation paradoxale qui fait penser à une comédie, mais qui a des conséquences très sérieuses", a déclaré le directeur roumain de CryptoDATA, Ovidiu Toma, en poursuivant son échange avec la Dorna sur la plateforme en ligne X (anciennement Twitter). "Dorna, en tant qu'autorité suprême en MotoGP, nous a approchés avec une proposition qui ressemble à un script de film hollywoodien. Nous devions vendre notre équipe à un prix dérisoire. Nous nous sommes demandé si nous devions demander un autographe en remerciement de cette offre 'généreuse'".

Les propriétaires roumains actuels soupçonnent la Dorna d'avoir offert aux Américains deux places en MotoGP au cours de la saison 2023. Mais cette supposition ne devrait pas être fondée sur la vérité, car le groupe Pierer n'a pas non plus obtenu de places, les deux créneaux vacants (de Suzuki) restant réservés à un nouveau constructeur - et non à une équipe cliente, même si elle vient d'Amérique, le pays des possibilités illimitées.

La déclaration de CryptoDATA sur X prend parfois des allures enfantines et semble déconnectée de la réalité.

"Il semble que la Dorna veuille nous exclure du championnat", poursuit le texte. "Ils sont tellement créatifs dans leur justification qu'on pourrait en faire un amendement. Nous avons certes un contrat jusqu'à fin 2026, mais le slogan est apparemment 'mon championnat, mes lois non écrites'. Les paragraphes des contrats ne jouent apparemment aucun rôle".

Les managers de CryptoDATA réagissent au conflit avec Dorna comme des petits enfants mal élevés à qui on a retiré leur jouet préféré".

Les anciens propriétaires de l'équipe sont déçus et veulent riposter. "Nous irons en justice et demanderons une compensation substantielle pour les dommages causés à notre activité et à notre réputation", ont-ils annoncé.

A la fin, un message a été adressé à la Dorna : Même dans le sport automobile, où la vitesse joue un rôle essentiel, l'éthique et la légalité ne devraient pas être négligées.

Mais l'équipe de CryptoDATA se trouve face à un mur. Sans créneaux MotoGP, toute la société de course, qui ne possède rien d'autre que les contrats avec l'IRTA et Dorna, ne vaut pas un clou.

Et l'on verra bien si les Roumains peuvent prouver un réel préjudice devant le tribunal. Et une décision de justice peut attendre deux ou trois ans.

Le comité de sélection MotoGP a désormais le droit d'attribuer les places en MotoGP.

Certaines équipes clientes comme Pramac ou Tech3 sont présentes depuis le début de l'ère MotoGP à quatre temps en 2002.

Dans ce contexte, les pilotes d'un jour qui ne reconnaissent pas ou ne veulent pas admettre les lois en vigueur n'ont pas une longue vie.

Et surtout pas lorsqu'ils concluent un accord de 1,5 million d'euros avec Dorna pour les droits d'appellation du GP d'Autriche - et qu'ils restent ensuite redevables de la moitié.

Cela ne sert à rien non plus que le contrat de droits de nom du GP d'Autriche pour CryptoDATA ait été acheté avec la société "EAI Technologies" et que les parts de RNF Racing soient détenues par "CDT SPORTS AND MEDIA SRL".

Là où il y a écrit CryptoDATA, il y a aussi CryptoDATA.