CryptoDATA minaccia azioni legali contro Dorna

La risposta di CryptoDATA, il precedente proprietario di maggioranza al 60% del team cliente RNF-Aprilia, al messaggio del Comitato di Selezione della MotoGP (composto da FIM, IRTA e Dorna) non si è fatta attendere.

"Il nostro team sta affrontando una situazione paradossale, che ricorda una commedia, ma con implicazioni molto serie", ha continuato l'amministratore delegato rumeno di CryptoDATA Ovidiu Toma nello scambio di colpi con Dorna sulla piattaforma online X (ex Twitter). "Dorna, in qualità di massima autorità del MotoGP, ci ha contattato con una proposta che potrebbe essere la sceneggiatura di un film di Hollywood. Volevano che vendessimo la nostra squadra a un prezzo ridicolo. Ci siamo chiesti se dovessimo chiedere un autografo in cambio di questa 'generosa' offerta".

I precedenti proprietari rumeni sospettano che Dorna abbia offerto agli americani la prospettiva di due posti in MotoGP nella stagione 2023. Tuttavia, è improbabile che questa ipotesi sia basata sulla verità, perché nemmeno il Gruppo Pierer ha ottenuto alcun posto, dato che i due slot vacanti (dalla Suzuki) rimangono riservati a un nuovo costruttore - e non a un team cliente, anche se proviene dall'America, la terra delle opportunità.

La dichiarazione di CryptoDATA su X assume talvolta tratti infantili e sembra fuori dalla realtà.

"Sembra che la Dorna voglia buttarci fuori dal campionato", continua il testo. "Sono così creativi nei loro ragionamenti che ci si potrebbe fare un emendamento. Abbiamo un contratto fino alla fine del 2026, ma lo slogan sembra essere 'il mio campionato, le mie leggi non scritte'. I paragrafi dei contratti non sembrano avere importanza".

I manager di CryptoDATA stanno reagendo alla disputa con Dorna come bambini mal educati a cui è stato tolto il loro giocattolo preferito".

I precedenti proprietari del team sono delusi e vogliono reagire. "Andremo in tribunale e chiederemo un sostanzioso risarcimento per i danni alla nostra attività e alla nostra reputazione", è stato annunciato.

Alla fine, è stato inviato un messaggio alla Dorna: Anche negli sport motoristici, dove la velocità gioca un ruolo essenziale, l'etica e la legalità non devono essere trascurate.

Ma il team CryptoDATA si trova di fronte a un disastro. Senza slot per la MotoGP, l'intera società di corse, che non possiede altro che i contratti con IRTA e Dorna, non vale nulla.

Resta da vedere se i rumeni riusciranno a dimostrare un danno reale in tribunale. E una sentenza potrebbe richiedere due o tre anni.

Il Comitato di Selezione della MotoGP ha il diritto di assegnare i posti in MotoGP.

Alcuni team clienti, come Pramac o Tech3, sono presenti sin dall'inizio dell'era della MotoGP a quattro tempi, nel 2002.

I team "one-hit wonders" che non riconoscono o non vogliono riconoscere la legalità non hanno vita lunga in questo ambiente.

Soprattutto quando fanno un accordo da 1,5 milioni di euro con Dorna per i diritti di denominazione del GP d'Austria e poi ne devono la metà.

Non aiuta il fatto che il contratto per i diritti di denominazione del GP d'Austria per CryptoDATA sia stato acquistato con la società "EAI Technologies" e che le azioni di RNF Racing siano di proprietà di "CDT SPORTS AND MEDIA SRL".

Dove c'è scritto CryptoDATA, c'è anche CryptoDATA.