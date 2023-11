CryptoDATA ameaça com uma ação judicial contra a Dorna

A resposta da CryptoDATA, a anterior proprietária maioritária de 60% da equipa cliente RNF-Aprilia, à mensagem do Comité de Seleção de MotoGP (composto pela FIM, IRTA e Dorna) não se fez esperar.

"A nossa equipa está perante uma situação paradoxal, que faz lembrar uma comédia, mas com implicações muito graves", afirmou o diretor-geral da CryptoDATA, o romeno Ovidiu Toma, que prosseguiu a sua troca de golpes com a Dorna na plataforma online X (antigo Twitter). "A Dorna, como autoridade máxima do MotoGP, abordou-nos com uma proposta que poderia ser um guião para um filme de Hollywood. Queriam que vendêssemos a nossa equipa por um preço ridículo. Perguntámo-nos se deveríamos pedir um autógrafo em troca desta 'generosa' oferta."

Os anteriores proprietários da Roménia suspeitam que a Dorna ofereceu aos americanos a perspetiva de dois lugares no MotoGP durante a época de 2023. No entanto, é improvável que esta suposição seja baseada na verdade, porque o Grupo Pierer também não conseguiu nenhum lugar, uma vez que os dois lugares vagos (da Suzuki) permanecem reservados para um novo fabricante - e não para uma equipa cliente, mesmo que venha da América, a terra das oportunidades.

A declaração da CryptoDATA sobre o X assume, por vezes, contornos infantis e parece desligada da realidade.

"Parece que a Dorna quer expulsar-nos do campeonato", continua o texto. "São tão criativos nos seus raciocínios que se poderia fazer uma emenda. Temos um contrato até ao final de 2026, mas o slogan parece ser 'o meu campeonato, as minhas leis não escritas'. Os parágrafos dos contratos parecem não ter importância".

Os dirigentes da CryptoDATA estão a reagir ao litígio com a Dorna como crianças mal comportadas a quem tiraram o seu brinquedo preferido".

Os antigos proprietários da equipa estão desiludidos e querem ripostar. "Vamos recorrer ao tribunal e pedir uma indemnização substancial pelos danos causados ao nosso negócio e à nossa reputação", foi anunciado.

No final, foi enviada uma mensagem à Dorna: Mesmo no desporto automóvel, onde a velocidade desempenha um papel essencial, a ética e a legalidade não devem ser negligenciadas.

Mas a equipa CryptoDATA está numa situação difícil. Sem as vagas no MotoGP, toda a empresa de corridas, que não possui nada para além dos contratos com a IRTA e a Dorna, não vale nada.

Resta saber se os romenos conseguem provar algum dano real em tribunal. E uma decisão judicial pode demorar dois ou três anos.

O Comité de Seleção de MotoGP tem o direito de atribuir os lugares de MotoGP.

Algumas equipas clientes, como a Pramac ou a Tech3, estão presentes desde o início da era dos quatro tempos do MotoGP, em 2002.

Os prodígios de um só êxito que não reconhecem ou não querem reconhecer as legalidades não têm uma vida longa neste ambiente.

Especialmente quando fazem um acordo de 1,5 milhões de euros com a Dorna para os direitos de nome do GP da Áustria - e depois devem metade desse valor.

Não ajuda o facto de o contrato de naming rights do GP da Áustria para a CryptoDATA ter sido comprado com a empresa "EAI Technologies" e de as acções da RNF Racing pertencerem à "CDT SPORTS AND MEDIA SRL".

Onde está escrito CryptoDATA, também está escrito CryptoDATA.