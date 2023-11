Team RNF : Aprilia a résilié son contrat pour 2024

Officiellement, aucune décision n'a été prise quant au nouveau propriétaire auquel le MotoGP Selection Committee (composé de la FIM, de l'IRTA et de Dorna) va confier l'Aprilia CryptoDATA-RNF en cours de liquidation. Mais selon les recherches de SPEEDWEEK.com, Justin Marks, 42 ans, pilote de course américain, entrepreneur et actuel propriétaire de Trackhouse Racing dans les NASCAR Cup Series, est en position très prometteuse pour devenir le nouveau propriétaire du team MotoGP avec une équipe cliente Aprilia.

Le lundi suivant la finale du championnat du monde à Valence, au cours de laquelle le pilote RNF-Aprilia Raúl Fernández a obtenu son meilleur résultat dans la "première classe" avec une 5e place, l'équipe RNF actuelle était déjà en train de changer. Toute l'équipe technique était encore présente, mais elle ne portait plus l'uniforme de l'équipe, rien ne devait rappeler les anciens propriétaires. C'est pourquoi Aprilia a distribué des dizaines de t-shirts portant l'inscription "Aprilia Racing". "Nous n'avons que trois jeux d'uniformes d'équipe, et ils sont tous sales après quatre jours", a déclaré un membre de l'équipe. "C'est pour cela qu'Aprilia nous a habillés...".

Mardi, les employés actuels de la RNF n'interviendront pas, car ils sont toujours sous contrat avec la RNF. C'est l'Aprilia Test Team qui s'occupera de Fernández.

Aprilia Racing a résilié lundi soir son contrat avec l'équipe RNF. L'équipe CryptoDATA-RNF opérait cette année avec un budget de 11,6 millions d'euros. La société de course RNF Racing Limited est fortement endettée.

Mais l'équipe RNF n'est pas endettée auprès d'Aprilia Racing. Parce que Dorna a versé directement à Noale les subventions habituelles des teams clients, soit 5 millions d'euros, ce qui a permis de couvrir en grande partie les frais de leasing et de matériel.

Lundi, les camions, l'hospitalité et la décoration des stands présentaient encore les autocollants avec les sponsors précédents. D'ailleurs, l'ancienne équipe Petronas-Yamaha, qui a donné naissance à l'équipe WithU-Yamaha en 2022 et à l'équipe CryptoDATA-RNF en 2023, connaîtra en 2024, pour la quatrième fois consécutive, un changement de propriétaire et de nouveaux bailleurs de fonds. Et se présenter à nouveau avec un nouveau design !

C'est pourquoi les camions et l'hospitalité ont déjà été peints en 2022 en British Racing Green mat et que seuls quelques noms de sponsors y ont été collés.

Le CEO de CryptoDATA, Ovidiu Toma, a annoncé une action en justice contre le promoteur du championnat du monde Dorna Sports S.L. après le communiqué de Drna de lundi, selon lequel il avait perdu ses deux places en MotoGP.

La part de 60 pour cent d'Ovidiu Toma dans RNF Racing a brusquement perdu toute valeur aujourd'hui. Il en va de même pour les 40 pour cent de RNF détenus par Razali Razali, le chef d'équipe déchu.

Quoi qu'il en soit, ce projet de changement de propriétaire est une affaire délicate.

Il est frappant de constater que le week-end dernier, les commentateurs de Dorna-TV ont obstinément passé sous silence sur motogp.com le sujet de "l'avenir de RNF Aprilia". Même sur motogp.com, la plateforme en ligne de Dorna, ce sujet délicat n'a pas été évoqué.

Demain, seul Rául Fernández effectuera des essais pour l'équipe satellite d'Aprilia. Il pilotera pour la première fois deux RS-GP23, comme celles utilisées la saison dernière par Aleix Espargaró et Maverick Viñales.

Miguel Oliveira souhaite d'ailleurs ardemment une Aprilia RS-GP24 pour la saison prochaine. Son père, Paulo Oliveira, a négocié à ce sujet avec Aprilia ce week-end. Aleix Espargaró souhaite également un tel scénario. "Parce que nous pourrions alors échanger plus de données si des motos identiques étaient également utilisées dans l'équipe satellite, explique-t-il.

"Du point de vue de l'approvisionnement en pièces détachées et de la logistique, un système avec quatre pilotes sur des motos identiques serait avantageux", estime Paolo Bonora, Race Manager chez Aprilia Racing. "Je sais que c'est le souhait de Miguel. Mais chez nous, rien n'a encore été décidé".

Pour les machines d'usine du dernier millésime, les frais de leasing seraient évidemment plus élevés que pour les motos d'occasion de cette année.

Le nouveau propriétaire doit donc décider très rapidement s'il veut déposer l'investissement supplémentaire chez Aprilia.

D'ailleurs, Aprilia Racing développe depuis un an déjà un nouveau châssis en carbone, qui sera testé demain mardi pendant deux heures par le pilote d'essai Lorenzo Savadori pendant la pause de midi. En dehors de ces deux heures, l'Italien ne sera pas en selle, car son équipe technique s'occupera du pilote titulaire Raúl Fernández.