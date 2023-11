RNF Team: Aprilia ha annullato il contratto per il 2024

Per i proprietari di RNF Racing, le cose sono arrivate al pettine. 24 ore dopo il quinto posto di Raul Fernández a Valencia, Dorna ha ritirato i due slot, poi Aprilia ha annullato il contratto come fornitore di moto.

Non è stato ancora deciso ufficialmente a quale nuovo proprietario il Comitato di Selezione della MotoGP (composto da FIM, IRTA e Dorna) consegnerà la CryptoDATA-RNF-Aprilia, che è in fase di scioglimento. Ma secondo le ricerche di SPEEDWEEK.com, il 42enne Justin Marks, pilota americano, imprenditore e attuale proprietario del Trackhouse Racing nella NASCAR Cup Series, è in una posizione molto promettente per il ruolo di nuovo proprietario di un team MotoGP con un team cliente Aprilia.

Il lunedì successivo alla finale del Campionato del Mondo a Valencia, in cui il pilota RNF-Aprilia Raúl Fernández ha ottenuto il suo miglior risultato nella classe regina con il quinto posto, il precedente team RNF stava già subendo un cambiamento. Sebbene l'intero equipaggio tecnico fosse ancora presente, non indossava più l'uniforme della squadra, perché nulla ricordava i precedenti proprietari. Per questo Aprilia ha distribuito decine di magliette con la scritta "Aprilia Racing". "Abbiamo solo tre set di uniformi del team e sono tutte sporche dopo quattro giorni", ha detto un membro del team. "Ecco perché Aprilia ci ha attrezzato...".

L'attuale staff della RNF non lavorerà martedì perché è ancora sotto contratto con la RNF. L'Aprilia Test Team si occuperà di Fernández.

Aprilia Racing ha annullato il contratto con il team RNF lunedì sera. Il team CryptoDATA RNF ha operato quest'anno con un budget di 11,6 milioni di euro. La società RNF Racing Limited è fortemente indebitata.

Ma il team RNF non è in debito con Aprilia Racing. Questo perché Dorna ha trasferito direttamente a Noale le consuete sovvenzioni per i team clienti, per un totale di 5 milioni di euro, che hanno coperto in gran parte i costi di leasing e di materiale.

Lunedì i camion, le hospitality e le decorazioni dei box presentavano ancora gli adesivi dei precedenti sponsor. Tra l'altro, l'ex team Petronas Yamaha, diventato team WithU Yamaha nel 2022 e team CryptoDATA RNF nel 2023, vedrà un cambio di proprietà e nuovi sponsor per la quarta volta consecutiva nel 2024. E di nuovo con un nuovo design!

Ecco perché i camion e l'hospitality erano già stati verniciati in British Racing Green opaco nel 2022, con solo alcuni nomi di sponsor applicati.

L'amministratore delegato di CryptoDATA, Ovidiu Toma, ha annunciato una controversia legale con il promotore del Campionato del Mondo Dorna Sports S.L., dopo che lunedì Drna ha annunciato di aver perso i due slot per la MotoGP.

La quota del 60% di Ovidiu Toma in RNF Racing è diventata improvvisamente priva di valore. Lo stesso vale per la quota del 40% della RNF detenuta dal deposto direttore del team Razali Razali.

In ogni caso, questo previsto cambio di proprietà è una questione delicata.

È sorprendente che lo scorso fine settimana i commentatori di Dorna TV su motogp.com abbiano ostinatamente taciuto il tema del "futuro di RNF Aprilia". Il delicato argomento non è stato menzionato nemmeno su motogp.com, la piattaforma online di Dorna.

Domani, solo Rául Fernández effettuerà i test per il team satellite Aprilia. Per la prima volta guiderà due RS-GP23, come quelle utilizzate da Aleix Espargaró e Maverick Viñales nella scorsa stagione.

Tra l'altro, Miguel Oliveira desidera una Aprilia RS-GP24 per la prossima stagione. Suo padre Paulo Oliveira ha negoziato la cosa con Aprilia durante il fine settimana. Anche Aleix Espargaró vorrebbe uno scenario del genere. "Perché così possiamo scambiare più dati se moto identiche vengono utilizzate anche nel team satellite", ha spiegato.

"In termini di fornitura di ricambi e logistica, un sistema con quattro piloti su moto identiche sarebbe vantaggioso", afferma Paolo Bonora, Race Manager di Aprilia Racing. "So che a Miguel piacerebbe. Ma non è ancora stato deciso nulla".

Naturalmente, i canoni di leasing sarebbero più alti per le moto factory dell'ultima annata rispetto a quelle usate dell'anno precedente.

Il nuovo proprietario deve quindi decidere molto rapidamente se vuole consegnare l'investimento aggiuntivo ad Aprilia.

A proposito: Aprilia Racing sta sviluppando già da un anno un nuovo telaio in carbonio, che sarà provato dal collaudatore Lorenzo Savadori per due ore domani, martedì, durante la pausa pranzo. A parte queste due ore, l'italiano non sarà in sella perché il suo staff tecnico si occuperà del pilota abituale Raúl Fernández.